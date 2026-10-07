Bộ Công Thương lên kịch bản ứng phó siêu El Nino, bảo đảm cung ứng điện cuối năm

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 của Bộ Công Thương, ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) nhận định từ nay đến cuối năm 2026, thời tiết còn tiềm ẩn nhiều yếu tố cực đoan, khó lường, nguy cơ xuất hiện các đợt mưa bão và lũ lớn là rất cao.

Bộ Công Thương đang triển khai 6 nhóm giải pháp trọng tâm với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân

Thứ nhất là chỉ đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công Thương, Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia (NSMO), các đơn vị phát điện, quản lý vận hành lưới điện và các đơn vị liên quan tập trung theo dõi sát diễn biến nhu cầu phụ tải; tình hình thời tiết, thủy văn, khả năng cung ứng nhiên liệu và tình hình vận hành của các nguồn điện, lưới điện, từ đó xây dựng, cập nhật, đề xuất các giải pháp để chủ động ứng phó với các tình huống bất thường có thể xảy ra trong thời gian tới.

Thứ hai là chỉ đạo các đơn vị điện lực sẵn sàng bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng cường lực lượng ứng trực trong thời gian mưa bão. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ hành lang tuyến, thiết bị lưới điện và các công trình điện; thực hiện các giải pháp vận hành lưới điện linh hoạt, huy động hợp lý các nguồn điện và vận hành các hồ thủy điện trên nguyên tắc tuân thủ các quy trình vận hành đơn hồ và liên hồ chứa. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để sẵn sàng xử lý, khắc phục sự cố trong thời gian nhanh nhất.

Thứ ba là công tác vận hành linh hoạt các hồ chứa thủy điện. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo NSMO chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và chủ đầu tư các nhà máy thủy điện thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến và dự báo thủy văn, cập nhật mực nước các hồ thủy điện, chủ động làm việc với các cơ quan có thẩm quyền về nhu cầu sử dụng nước vùng hạ du để xây dựng phương án điều tiết các hồ thủy điện hợp lý.

Ông Bùi Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương) trả lời câu hỏi của phóng viên. (Ảnh: Nguyễn Nam/BCT)

Bộ Công Thương đang thực hiện các giải pháp vận hành các hồ thủy điện linh hoạt nhằm bảo đảm đồng thời 2 mục tiêu là duy trì dung tích phòng lũ để điều tiết hồ chứa, cắt/giảm lũ bảo đảm an toàn hồ đập, hạ du và duy trì công suất các nhà máy thủy điện trong mùa khô năm 2026, lên kế hoạch tích nước các hồ thủy điện lên mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2026 để phục vụ phát điện cho mùa khô năm 2027.

Thứ tư là chỉ đạo các đơn vị phát điện phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cung cấp nhiên liệu tiếp tục công tác bảo đảm cung ứng nhiên liệu (than, dầu và khí) cho sản xuất điện; thực hiện các giải pháp về giám sát, vận hành, lên kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết còn tồn tại, nhanh chóng khắc phục các sự cố các tổ máy phát (nếu có).

Thứ năm là tiếp tục đôn đốc tiến độ các công trình nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư nhà máy điện, lưới điện phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh trong công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, giải phóng mặt bằng, cung ứng thiết bị để đưa các dự án vào vận hành đúng tiến độ.

Thứ sáu là chỉ đạo EVN và các đơn vị điện lực nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác dự báo phụ tải. Đồng thời, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là trong các thời gian cao điểm sử dụng điện.

Cũng tại cuộc họp báo, thông tin về dự án LNG Hải Phòng, ông Bùi Quốc Hùng cho biết dự án được khởi công từ tháng 9/2025 và đã triển khai một số mốc tiến độ quan trọng, đặc biệt là việc đạt được thỏa thuận cung cấp tuabin khí với nhà cung cấp GE của Hoa Kỳ.

Theo ông Bùi Quốc Hùng, trong thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã nhận được đề xuất đầu tư Tổ hợp dự án năng lượng tái tạo kết hợp với hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS) là phương án thay thế dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng.

Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị cần tiếp tục triển khai đầu tư dự án LNG Hải Phòng theo quy hoạch được duyệt đồng thời xin ý kiến chỉ đạo đối với chủ trương triển khai Đề án Tổ hợp năng lượng tái tạo kết hợp với BESS.

“Bộ Công Thương sẽ kịp thời thông tin cho các cơ quan báo chí về việc triển khai dự án ngay sau khi được phê duyệt của cấp thẩm quyền,” Phó Cục trưởng Cục Điện lực cho biết./.

Bảo đảm an ninh năng lượng: Đẩy mạnh điện mặt trời mái nhà, tháo gỡ rào cản đầu tư Bộ Công Thương sẽ rà soát Quy hoạch điện VIII và sửa đổi Luật Điện lực nhằm tháo gỡ rào cản đầu tư, huy động nguồn lực phát triển các dự án điện, lưới điện, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng.