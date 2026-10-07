Cơ bản hoàn tất nội dung đàm phán hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ

Chiều 7/10, tại họp báo thường kỳ quý 3/2026 do Bộ Công Thương tổ chức, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) đã công bố những thông tin mới nhất về tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng với Hoa Kỳ.

Liên quan đến tiến trình đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam-Hoa Kỳ cũng như tác động của hiệp định đối với thương mại hai nước, ông Ngô Chung Khanh cho biết từ tháng 4/2025 đến nay, hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ đã trải qua 7 phiên đàm phán chính thức và nhiều phiên đàm phán ở cả cấp Bộ trưởng và cấp kỹ thuật.

Đến nay, hai bên cơ bản đã hoàn tất gần như các nội dung đàm phán, chỉ còn một số ít vấn đề cần trao đổi, làm rõ thêm về kỹ thuật, hướng tới hoàn tất toàn bộ quá trình đàm phán.

Ông Ngô Chung Khanh cho biết Bộ Công Thương kỳ vọng với sự phối hợp rất chặt chẽ của các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ, đặc biệt là Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, hai bên sẽ sớm hoàn thiện toàn bộ các nội dung đàm phán để hiệp định để có thể tiến tới ký kết và đưa vào thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Cung cấp thông tin về những tác động đến thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ sau khi hiệp định được ký kết, ông Ngô Chung Khanh nhấn mạnh Hoa Kỳ là một đối tác thương mại lớn của Việt Nam, có tầm quan trọng hàng đầu đối với hoạt động xuất khẩu, vì vậy, việc hai nước đạt được một hiệp định thương mại sẽ góp phần bảo đảm một khuôn khổ thương mại ổn định, cân bằng, hướng tới sự phát triển bền vững và mở ra cơ hội hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa hai nước./.

Việt Nam-Hoa Kỳ tiến tới Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng Việt Nam và Hoa Kỳ đã ghi nhận những tiến triển tích cực trong quá trình đàm phán để hướng tới sớm ký kết Hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng.