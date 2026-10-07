EIA nâng dự báo giá dầu giữa lúc nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 6/10 nâng dự báo giá dầu trong năm nay và năm 2027, giữa bối cảnh lượng dầu tồn kho trên toàn cầu giảm nhanh và thị trường dầu diesel tiếp tục khan hiếm do cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài.

Theo Báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của EIA, các cuộc tấn công nhằm vào đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia, tuyến xuất khẩu quan trọng của một trong những nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới, cho thấy nguy cơ các dòng dầu thực tế bị gián đoạn và giá dầu tiếp tục tăng.

EIA cũng cho biết nguồn cung diesel đặc biệt eo hẹp đang thúc đẩy nhu cầu dầu thô, khi các nhà máy lọc dầu tìm cách tối đa hóa sản lượng diesel. Do đó, lượng dầu tồn kho toàn cầu giảm và thị trường diesel ngày càng thắt chặt được dự báo sẽ giữ giá dầu thô ở mức cao.

Giá dầu Brent - loại dầu tham chiếu trên thị trường quốc tế - được dự báo đạt mức trung bình khoảng 105 USD/thùng trong quý IV/2026, cao hơn 14 USD/thùng so với dự báo trước đó của EIA.

Giá dầu diesel bán lẻ tại Mỹ, từng tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng trước, được EIA dự báo tiếp tục ở trên mức 6 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong tháng 10/2026, trước khi giảm dần xuống mức trung bình khoảng 4,50 USD/gallon vào năm 2027. Tính chung cả năm 2026, EIA dự báo giá dầu Brent đạt mức trung bình khoảng 98 USD/thùng, tăng 8% so với dự báo được cơ quan này đưa ra hồi tháng trước.

Giá dầu và nhiên liệu đã tăng mạnh do cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran, qua đó làm gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz. Trước khi chiến sự nổ ra, tuyến hàng hải này vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu.

EIA nhận định: "Mặc dù chúng tôi giả định dòng dầu từ Trung Đông sẽ tiếp tục bị hạn chế trong quý IV/2026, chúng tôi ước tính sản lượng dầu bị ngừng khai thác trong khu vực trong tháng 9 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bắt đầu."

Sản lượng và xuất khẩu dầu của Trung Đông được dự báo sẽ dần phục hồi trong năm nay khi hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz đang dần được cải thiện, đồng thời các nhà sản xuất chuyển sang những tuyến xuất khẩu thay thế và hình thức chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác trên biển.

Khi dòng chảy dầu phục hồi và lượng tồn kho được bổ sung, giá dầu Brent được dự báo đạt trung bình 84 USD/thùng trong năm 2027, cao hơn 10 USD/thùng so với dự báo trước đó của EIA.

EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng lên mức kỷ lục 14,3 triệu thùng/ngày vào năm 2027, từ mức 13,9 triệu thùng/ngày trong năm 2026, cũng là một mức cao kỷ lục. Nhu cầu dầu mỏ của Mỹ được dự báo giảm xuống 20,6 triệu thùng/ngày trong năm 2026, trước khi phục hồi lên 20,8 triệu thùng/ngày vào năm 2027./.

Cuộc chiến Iran tiếp tục tác động tới dự báo giá dầu của Mỹ Báo cáo Triển vọng năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu sẽ đạt mức trung bình khoảng 98 USD/thùng năm 2026, tăng 8% so với dự báo trước đó.