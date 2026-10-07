Trên 160 doanh nghiệp tham gia kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia

Tối 7/10, theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, Hội chợ kết nối giao thương và quảng bá sản phẩm Việt Nam-Campuchia 2026 (VIDEX CAMBODIA 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14-17/10 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương (Koh Pich), Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) là Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức hội chợ.

Trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra các hoạt động chính như trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của các doanh nghiệp trong và ngoài quân đội của hai nước Việt Nam-Campuchia; hoạt động chính trị-xã hội, đối ngoại quốc phòng: tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các doanh nghiệp; thăm hỏi tặng quà các tổ chức, đối tượng chính sách...; hoạt động giao thương, khảo sát, tìm hiểu thị trường; hội thảo, tọa đàm, kết nối cung-cầu công nghệ trực tiếp tại thực địa; giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật; truyền thông, quảng bá…

Tham gia hội chợ, các doanh nghiệp và khách tham quan được tham gia kết nối giao thương tại sự kiện và các nền tảng công nghệ với bạn hàng, đối tác...

VIDEX CAMBODIA 2026 có sự tham gia của hơn 160 doanh nghiệp với trên 230 gian hàng tiêu biểu, trong đó có 30 gian hàng thuộc các doanh nghiệp và doanh nghiệp Quân đội Hoàng gia Campuchia; về phía Việt Nam có 9 doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, khối các doanh nghiệp thuộc Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB); các Binh đoàn: 15, 16; các Tổng Công ty 22, 26, 28, 32, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga…

Ngoài ra, hội chợ lần này cũng thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, thương hiệu lớn của Việt Nam như Công ty Vissan; Công ty hóa mỹ phẩm Mỹ Hảo, Medlatec, Sacombank…, với sự đa dạng, phong phú về lĩnh vực, ngành hàng: may mặc, gia dụng, cơ khí, chế tạo máy, viễn thông, y tế, ngân hàng, chế biến nông, lâm sản và nhiều hàng hóa khác phục vụ đời sống.

Lễ khai mạc sự kiện diễn ra lúc 9 giờ 00 ngày 14/10/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm đảo Kim Cương, Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia./.

Tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia Doanh nghiệp Việt Nam đã hiện diện tại Campuchia trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp quy mô lớn, tài chính-ngân hàng, viễn thông, hàng không, chế biến, thương mại và dịch vụ.