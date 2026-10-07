Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan và nhà khoa học người Nhật Kenso Soai với nghiên cứu về hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Chiều 7/10/2026 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng, một phát hiện quan trọng cho sự phát triển của ngành dược phẩm.

Đây là giải Nobel thứ 3 được công bố trong mùa giải Nobel năm nay, sau giải Nobel Vật lý./.