Công bố các nhà khoa học nhận giải Nobel Kinh tế 2025

Ba nhà khoa học giải thích được sự tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo đã giành được giải Nobel Kinh tế năm 2025 của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Bích Liên
Ba nhà khoa học Joel Mokyr (Mỹ), Philippe Aghion (Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Mỹ) đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2025. (Nguồn: X/TTXVN)
Ba nhà khoa học Joel Mokyr (Mỹ), Philippe Aghion (Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Mỹ) đoạt giải Nobel Kinh tế năm 2025. (Nguồn: X/TTXVN)

Vào lúc 16h45 ngày 13/10 theo giờ Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Kinh tế năm 2025 thuộc về nhà khoa học Joel Mokyr (Đại học Northwestern, Evanston, IL, Mỹ), Philippe Aghion (Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, Vương quốc Anh) và Peter Howitt (Đại học Brown, Providence, RI, Mỹ) vì đã giải thích được sự tăng trưởng kinh tế nhờ đổi mới sáng tạo.

Đây là giải thưởng khép lại tuần lễ Nobel 2025.

Giải Nobel Kinh tế đã được trao 56 lần cho 96 người đoạt giải từ năm 1969-2024, trong đó chỉ có 3 phụ nữ.

Người trẻ nhất được nhận giải thưởng danh giá này khi mới 46 tuổi là nhà kinh tế người Pháp Esther Duflo (giải Nobel Kinh tế năm 2019).

Năm ngoái, 3 nhà khoa học Daron Acemoglu, Simon Johnson và James A.

Robinson đã được xướng tên cho nghiên cứu về cách thức các thể chế được hình thành và tác động đến sự thịnh vượng, giúp thế giới hiểu thêm nguyên nhân chênh lệch giàu nghèo giữa các quốc gia./.

