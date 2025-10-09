Nobel Văn học 2025: Tôn vinh chiều sâu nội tâm trong những tác phẩm về tận thế

Chủ nhân của Giải Nobel Văn học năm 2025 là tiểu thuyết gia người Hungary László Krasznahorkai, người được vinh danh vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy sức lôi cuốn và mang tầm nhìn sâu sắc, khẳng định giá trị của nghệ thuật giữa những hỗn loạn tận thế.

Tuyên bố của Viện Hàn lâm Thụy Điển đánh giá Krasznahorkai là một cây bút sử thi vĩ đại của Trung Âu, tiếp nối truyền thống từ những tác giả như Kafka đến Thomas Bernhard, với đặc trưng là lối viết theo chủ nghĩa phi lý, mang tính châm biếm đầy kỳ quái.

Tài năng của ông còn được thể hiện qua giọng văn đầy chiêm nghiệm, tinh tế và giàu chiều sâu nội tâm theo phong cách phương Đông.

Krasznahorkai là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất của Hungary với nhiều tiểu thuyết đặc sắc, được xem là ứng cử viên sáng giá thường trực cho Giải Nobel Văn chương hằng năm.

Krasznahorkai sinh năm 1954 tại thị trấn nhỏ Gyula ở miền Đông Nam Hungary, gần biên giới Romania.

Các tác phẩm của nhà văn đoạt giải Nobel Văn học năm 2025 Laszlo Krasznahorkai. (Ảnh: REUTERS/TTXVN)

Tiểu thuyết đầu tay của ông, “Satantango” (tạm dịch "Vũ điệu của quỷ Satan"), xuất bản năm 1985 lấy bối cảnh từ chính vùng quê hẻo lánh này, ngay khi mắt đã lập tức tạo nên một “cơn chấn động văn học” tại Hungary.

Tác phẩm đã được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành bộ phim sử thi dài 7 tiếng, mở đầu cho sự hợp tác giữa hai tên tuổi lớn của nền nghệ thuật Hungary.

Cuốn tiểu thuyết thứ hai - "The Melancholy of Resistance" (Nỗi buồn kháng cự), xuất bản năm 1989, đã được nhà phê bình người Mỹ Susan Sontag tôn vinh là tác phẩm của "một bậc thầy tận thế" của văn học đương đại.

Cuốn tiểu thuyết siêu thực, uy quyền của László Krasznahorkai khắc họa một chuỗi sự kiện bí ẩn tại một thị trấn nhỏ ở Hungary, đã giành giải Bestenliste của Đức cho tác phẩm văn học hay nhất năm 1993.

Năm 2015, Krasznahorkai trở thành nhà văn Hungary đầu tiên giành giải Man Booker International năm 2015, trong đó Ban Giám khảo đánh giá các tác phẩm của Krasznahorkai là “tuyệt vời về trí tưởng tượng sâu sắc và những cảm xúc phức tạp, trong đó sự hài hước và đau đớn pha trộn với nhau một cách tài tình.”

Nobel Văn học là giải thưởng thứ 4 được công bố trong mùa giải Nobel năm 2025 và là giải Nobel Văn học thứ 118 kể từ năm 1901.

Năm ngoái, nữ nhà văn Han Kang trở thành nhà văn người Hàn Quốc đầu tiên giành giải thưởng Nobel Văn học và là người phụ nữ thứ 18 giành được giải thưởng danh giá này.

Chủ nhân của các giải Nobel năm nay sẽ được trao phần thưởng bằng tiền mặt có tổng trị giá 11 triệu kronor Thụy Điển (gần 1,2 triệu USD)./.

