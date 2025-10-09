Văn hóa

Tiểu thuyết gia người Hungary giành giải Giải Nobel Văn học 2025

Vào lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai.

Nguyễn Hằng
Nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai. (Nguồn: Hungary Today)
Nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai. (Nguồn: Hungary Today)

Vào lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai "vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật."

Đây là giải thưởng thứ 4 được công bố trong mùa Nobel năm 2025, sau các giải Nobel Y Sinh, Vật lý và Hóa học./.

(TTXVN/Vietnam+)
#László Krasznahorkai #Nobel Văn học #Nobel Y Sinh Hungary
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục