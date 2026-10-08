EU tìm giải pháp tháo gỡ bất đồng thương mại với Trung Quốc

Ngày 8/10, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm 2 ngày nhằm đàm phán tháo gỡ các bất đồng gia tăng về tiếp cận thị trường, thâm hụt thương mại và nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh EU ghi nhận mức thâm hụt thương mại với Trung Quốc lên tới hơn 1 tỷ euro/ngày (1,1 tỷ USD), đồng thời phụ thuộc lớn vào nguồn cung đất hiếm từ thị trường này.

Trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU tuần tới, Pháp và Đức đang thúc đẩy khối chuẩn bị một “công cụ phản ứng nhanh” nhằm sẵn sàng ứng phó trong vòng vài ngày nếu xảy ra các hành vi bị coi là gây hấn về thương mại.

Đáp lại, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi hai nền kinh tế lớn của châu Âu duy trì chính sách mở cửa, hợp tác và tránh các biện pháp mang tính bảo hộ.

Chủ tịch Ủy ban Thương mại của Nghị viện châu Âu Bernd Lange cho biết khối có nhiều công cụ để xử lý các vấn đề như trợ cấp không công bằng, bán phá giá, phân biệt đối xử trong mua sắm công và cưỡng ép kinh tế. Ông cho rằng EU cần sử dụng các công cụ này một cách nhất quán và tăng cường khi cần thiết.

Phía EU xác định 3 ưu tiên trọng tâm trong các cuộc đàm phán gồm kiểm soát đà tăng nhập khẩu ở các ngành chiến lược, thúc đẩy xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và bảo đảm khả năng tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

Mặc dù giới phân tích nhận định khó đạt được một thỏa thuận toàn diện ngay trong tuần này, song các bên kỳ vọng cuộc đàm phán có thể mở đường cho những giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực riêng biệt./.

Trung Quốc tuyên bố sẽ đáp trả nếu EU thực thi các biện pháp hạn chế thương mại Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố sẽ có phản ứng kiên quyết để bảo vệ các ngành công nghiệp của mình nếu EU tiến hành các biện pháp hạn chế nhắm vào các doanh nghiệp hoặc hàng hóa của Trung Quốc.