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Giá vàng SJC tiếp tục không có biến động, giao dịch quanh mức 143 triệu đồng

Giá vàng miếng SJC không biến động, duy trì mức 143 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng giảm nhẹ, thị trường vàng trong nước ổn định sáng 8/10.

Hạnh Dung
Giá vàng SJC tiếp tục không có biến động, giao dịch quanh mức 143 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng SJC tiếp tục không có biến động, giao dịch quanh mức 143 triệu đồng. (Ảnh: Vietnam+)

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (8/10), giá vàng miếng SJC trong nước tiếp tục giữ ổn định, trong khi tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố giảm thêm 4 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Doji, Phú Quý giao dịch ở mức 140 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 143 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, đi ngang so với chốt phiên trước.

Tương tự, giá vàng nhẫn tại Công ty Phú Quý niêm yết ở ngưỡng 139,5-142,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra) cũng không có biến động. Tuy vậy, vàng nhẫn tại Công ty Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở ngưỡng 139,1-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức cao, từ 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.133 USD/ounce, giảm 11 USD so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng SJC và giá vàng thế giới khoảng 13 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.634 đồng/USD, giảm 4 đồng so với hôm qua.

Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh khác nhau. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 25.760-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 10 đồng so với phiên trước; Ngân hàng BIDV niêm yết ở mức 25.790-26.170 đồng/USD (mua vào-bán ra), cũng giảm 10 đồng; Ngân hàng VietinBank giao dịch ở mức 25.720-26.160 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 16 đồng/USD so với chốt phiên trước.

Về phía Ngân hàng Eximbank giao dịch ở mức 25.750-26.140 đồng/USD (mua vào-bán ra), giảm 30 đồng./.

(Vietnam+)
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