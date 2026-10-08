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Cảnh báo lừa đảo từ dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp

Cơ quan Công an đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, số tài khoản ngân hàng, không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng.

Hồng Hạnh
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Cơ quan Công an cảnh báo người dân về các tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội quảng cáo dịch vụ làm phiếu lý lịch tư pháp “nhanh,” “lấy ngay,” “không cần thủ tục”, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, làm giả giấy tờ và đánh cắp thông tin cá nhân.

Cơ quan Công an đề nghị người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, thông tin tài khoản ngân hàng và không chuyển tiền cho các tài khoản quảng cáo dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp trên mạng xã hội.

Khi phát hiện tài khoản, cá nhân có dấu hiệu môi giới, làm giả phiếu lý lịch tư pháp hoặc lừa đảo, người dân cần thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)
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