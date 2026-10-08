Multimedia

Infographics

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số

Hội nghị quốc tế tại Hà Nội diễn ra ngày 8-9/10/2026 bàn về hợp tác giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong ngành giáo dục.

info-hoi-nghi-quoc-te-ve-hop-tac-giao-duc-trong-ky-nguyen-so-9072389.jpg

Trong hai ngày 8 và 9/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hợp tác giáo dục #kỷ nguyên số TP. Hà Nội
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Panama

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5 đến 8/10/2026.

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8

CPI tháng 9 tăng 0,62% so với tháng 8 (khu vực thành thị tăng 0,63%; khu vực nông thôn tăng 0,61%). Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 9 nhóm hàng tăng giá và 2 nhóm hàng giảm giá.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 chung cuộc

ASIAD 2026 tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản khép lại ngày 4/10, Đoàn Thể thao Việt Nam giành được 25 huy chương, gồm 3 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc và 19 Huy chương Đồng, xếp thứ 20 toàn đoàn.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng 14,5% trong 9 tháng

Chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa là những yếu tố chính thu hút du khách quốc tế.