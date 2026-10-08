Hội nghị quốc tế tại Hà Nội diễn ra ngày 8-9/10/2026 bàn về hợp tác giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế trong ngành giáo dục.

Trong hai ngày 8 và 9/10/2026, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, với các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối hợp tác và triển lãm giáo dục, công nghệ giáo dục bên lề.

Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia (Nghị quyết số 57-NQ/TW), đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW) và hội nhập quốc tế trong tình hình mới (Nghị quyết số 59-NQ/TW)./.