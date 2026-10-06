Bắt giữ sinh viên lừa đảo bán vé Live Concert qua mạng xã hội, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can Đồng Xuân Hải, sinh năm 2006, ngụ tại Khu Thọ Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhiều tài khoản có dấu hiệu lừa đảo. Qua xác minh, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Đồng Xuân Hải đã lợi dụng sức hút của các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp để giả danh đại lý bán vé trên nền tảng Threads.

Từ tháng 8/2025, Hải đã lập nhiều tài khoản ảo như “Đức Tân”, “khanhphai”, “Trạm Vé Mơ Màng” để đăng tải nội dung nhận bán vé. Khi có người liên hệ, Hải dẫn dụ nạn nhân chuyển sang ứng dụng Zalo để tư vấn, gửi hình ảnh và sơ đồ vị trí nhằm tạo lòng tin. Sau đó, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản thanh toán 100% tiền vé vào các tài khoản ngân hàng “rác” mua trôi nổi trên mạng. Ngay khi nhận được tiền, Hải lập tức chặn toàn bộ liên lạc và biến mất.

Bị can Đồng Xuân Hải, sinh năm 2006, ngụ tại Khu Thọ Sơn, phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Kết quả điều tra xác định, Hải đã lừa đảo hơn 200 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1 triệu đồng đến 30 triệu đồng, với tổng số tiền ước tính trên 2 tỷ đồng.

Ngày 3/10/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp với Công an phường Mạo Khê, thành phố Quảng Ninh triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 SIM điện thoại 4G chưa qua sử dụng, 10 phôi SIM chuyên dùng và nhiều tài liệu, vật chứng khác.

Vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án, đề nghị liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Trọng Nghĩa qua số điện thoại 0949.472.374 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi giao dịch trên mạng. Người dân không nên mua vé xem ca nhạc, sự kiện qua các tài khoản cá nhân trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ mua vé qua các trang web chính thức của Ban Tổ chức hoặc đại lý phân phối vé được ủy quyền hợp pháp. Không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% tiền mua vé cho các tài khoản ngân hàng cá nhân không rõ nhân thân. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời./.