Đại sứ Du lịch Quảng Trị 2021 trình báo bị xúc phạm trên mạng xã hội

Sáng 6/10, trao đổi với phóng viên TTXVN, Thượng tá Trần Hữu Sơn, Trưởng Công an xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn của bà Lại Thị Yến Nhi (24 tuổi, trú tại thôn Tân Thành, xã Lao Bảo), trình báo về việc bị đăng tải, chia sẻ thông tin mà bà cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Thượng tá Trần Hữu Sơn cho biết Công an xã Lao Bảo nhận được đơn do Ủy ban Nhân dân xã chuyển đến, đề nghị xác minh, xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín. Hiện Công an xã đang kiểm tra, xác minh, lấy lời khai và xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Lại Thị Yến Nhi (từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) gửi đơn trình báo đến Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo phản ánh việc một tài khoản Facebook đăng công khai nội dung có những thông tin không đúng và sử dụng cụm từ liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành,” khiến bà cho rằng người đọc có thể nhận biết người được đề cập là mình.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và “lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người.”

Theo bà Yến Nhi, một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Trao đổi với TTXVN, bà Lại Thị Yến Nhi khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật và cho rằng nội dung này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, cuộc sống và công việc của bà.

Bà cho biết bản thân không chơi pickleball, đã làm việc tại Đà Nẵng khoảng 6 năm và lâu nay không về Đông Hà, Quảng Trị để tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa.

Hiện Công an xã Lao Bảo đang xác minh nội dung đơn trình báo, làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Xử phạt trường hợp đăng thông tin xúc phạm lực lượng công an liên quan bầu cử Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng Công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị.

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