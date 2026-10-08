Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được cải thiện trong quý 3

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 3/2026 đạt 30,4%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ quý 3/2026 đạt 30,4%, cao hơn 0,6 điểm phần trăm so với quý trước và cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy chất lượng nguồn lao động ngày càng được cải thiện./.