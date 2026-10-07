Nghiên cứu, phát triển mô hình tàu y tế theo định hướng lâu dài

Chiều 7/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận quá trình đồng hành của VAMED tại Việt Nam từ năm 1997. Trong gần 30 năm, Tập đoàn đã triển khai nguồn vốn ODA khoảng 158 triệu euro, thực hiện 10 dự án trọng điểm, góp phần nâng cấp trang thiết bị y tế cho 15 bệnh viện quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế và lắp đặt lò đốt chất thải y tế cho 25 cụm bệnh viện tuyến tỉnh.

Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả này là nền tảng để hai bên bước vào giai đoạn hợp tác mới với quy mô lớn hơn, tập trung vào công nghệ cốt lõi và mang lại những giá trị thiết thực đối với người dân.

Theo ông César Louis-Philip Marseille, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của VAMED tại khu vực Đông Nam Á. Tập đoàn dự kiến đầu tư 1,2 tỷ euro vào Việt Nam trong 5 năm tới, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và thúc đẩy chuyển giao kiến thức, công nghệ. VAMED mong muốn tiếp tục hợp tác thông qua các dự án tín dụng ưu đãi, hợp tác công-tư (PPP) và với các đối tác tư nhân; đồng thời cung cấp các sản phẩm y tế từ Áo và Đức cho các đối tác tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Tập đoàn VAMED đề xuất nghiên cứu triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc nếu các điều kiện cho phép. Theo đại diện VAMED, đây là mô hình mới, có khả năng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho số lượng lớn bệnh nhân và góp phần tăng cường năng lực y tế cho Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp ông Cesar Louis-Philip Marseille, Giám đốc điều hành Công ty VAMED Engineering GmbH. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới phát triển nhanh và bền vững; trong đó ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực tài chính, đầu tư lâu dài, đồng thời chia sẻ và đồng hành với cộng đồng, đất nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao ý tưởng tàu bệnh viện của VAMED. Với đường bờ biển dài, nhiều đảo và nhu cầu chăm sóc sức khỏe đa dạng, Việt Nam có điều kiện nghiên cứu mô hình y tế cơ động trên biển, ứng phó thiên tai, thảm họa. Ý tưởng phát triển tàu y tế tại Phú Quốc cũng phù hợp với định hướng kết hợp y tế và du lịch của Việt Nam.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam sẽ tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc, Phó Thủ tướng lưu ý việc nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện cần hướng tới mục tiêu lâu dài, không chỉ phục vụ riêng APEC mà còn góp phần tăng cường năng lực y tế, đáp ứng các sự kiện quốc tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Về tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED khẩn trương hoàn thiện đề án chi tiết, làm rõ các phương án công nghệ, vận hành và cơ chế thực hiện. Bộ Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh An Giang đánh giá giải pháp tàu bệnh viện, làm rõ tính khả thi, kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn và điều kiện cần thiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ, điều kiện và thủ tục đầu tư.

Bên cạnh dự án tàu bệnh viện, Phó Thủ tướng đề nghị VAMED nghiên cứu khả năng đầu tư hệ thống y tế dưỡng lão tại Việt Nam. Đây là lĩnh vực Việt Nam đặc biệt quan tâm trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe theo vòng đời ngày càng lớn, trong khi VAMED đã triển khai khoảng 60 cơ sở y tế dưỡng lão tại nhiều quốc gia.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang thúc đẩy xã hội hóa y tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển dịch vụ y tế, hướng tới chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn, lấy người dân làm trung tâm và phòng bệnh là chính. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi (trên cơ sở tuân thủ pháp luật) cho các nhà đầu tư có tiềm lực công nghệ và trách nhiệm xã hội./.

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