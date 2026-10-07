Thành phố Hồ Chí Minh: Trạm y tế sẽ có bệnh viện đồng hành, hỗ trợ chuyên môn

“Mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa và nhiều bệnh viện chuyên khoa đồng hành, hỗ trợ chuyên môn và nâng cao năng lực điều trị, quản lý sức khỏe cho người dân tại địa phương; từ đó, hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục từ trạm y tế đến bệnh viện cấp cơ bản và cấp chuyên sâu.”

Nội dung này nằm trong Kế hoạch triển khai Chương trình kết nối bệnh viện với trạm y tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2026-2030 do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành mới đây.

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm mỗi trạm y tế có một bệnh viện đa khoa hoặc trung tâm y tế khu vực đồng hành và hỗ trợ chuyên môn thường xuyên phù hợp với nhu cầu thực tế của trạm và năng lực của bệnh viện. Song song đó, các trạm y tế cũng được kết nối với các bệnh viện chuyên khoa theo từng lĩnh vực để hỗ trợ chuyên môn sâu hơn khi cần thiết.

Lãnh đạo Sở Y tế đánh giá, việc kết nối này hướng tới hình thành mạng lưới chăm sóc sức khỏe liên tục từ trạm y tế đến bệnh viện cấp cơ bản và bệnh viện cấp chuyên sâu, bảo đảm người dân được phát hiện sớm, điều trị đúng nơi, chuyển viện an toàn và tiếp tục được quản lý, theo dõi tại cộng đồng sau điều trị.

Chương trình được triển khai theo phương châm lấy trạm y tế làm trọng điểm, bệnh viện làm nền tảng, nhân viên y tế luân phiên làm cầu nối; bảo đảm hỗ trợ liên thông, toàn diện giữa trạm y tế với bệnh viện đa khoa và bệnh viện chuyên khoa trong hệ thống y tế thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế, mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và năng lực hiện có của từng trạm y tế, các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa sẽ giúp trạm y tế tự thực hiện được nhiều kỹ thuật hơn, quản lý được nhiều người bệnh hơn, xử trí ban đầu tốt hơn và duy trì được năng lực sau khi kết thúc hỗ trợ.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phân tích sự hỗ trợ này dựa trên nguyên tắc phối hợp ba bên: Trạm y tế chủ động rà soát năng lực, xác định nhu cầu hỗ trợ trên cơ sở mô hình bệnh tật, nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và điều kiện thực tế tại địa phương; Bệnh viện đa khoa đồng hành thường xuyên nắm bắt hoạt động và khoảng trống năng lực của trạm y tế; Bệnh viện chuyên khoa vừa tham gia giải quyết những nhu cầu chuyên môn vượt khả năng hỗ trợ của bệnh viện đa khoa, vừa chủ động xây dựng và chuẩn hóa các “gói năng lực chuyên khoa thiết yếu” phù hợp với trạm y tế để triển khai trong toàn mạng lưới y tế cơ sở.

Cùng với hỗ trợ chuyên môn, các bệnh viện sẽ cử bác sĩ luân phiên về trạm và đào tạo nhân lực cho trạm y tế, từng bước phấn đấu bảo đảm mỗi trạm y tế có ít nhất 5 bác sỹ trực tiếp tham gia chăm sóc sức khỏe người dân tại địa bàn.

Song song đó, các bệnh viện sẽ thực hiện chuyển giao kỹ thuật, ưu tiên những kỹ thuật có nhu cầu sử dụng thường xuyên và phù hợp mô hình bệnh tật tại địa bàn, có thể thực hiện an toàn tại trạm y tế giúp người dân hạn chế phải đến bệnh viện.

Chương trình cũng thiết lập đầy đủ hai chiều kết nối: Trạm y tế phát hiện, xử trí ban đầu, hội chẩn và chuyển người bệnh khi cần. Bệnh viện điều trị người bệnh ổn định và chuyển về trạm y tế tiếp tục quản lý, theo dõi; từ đó, hình thành nền tảng kết nối thông tin giữa bệnh viện và trạm y tế, phục vụ hội chẩn, chuyển người bệnh, chăm sóc sau xuất viện và quản lý sức khỏe liên tục.

“Nếu mỗi bệnh viện cùng góp một phần sức mạnh của mình cho y tế cơ sở và mỗi trạm y tế chủ động tiếp nhận, học hỏi, từng bước làm chủ năng lực được chuyển giao thì 168 trạm y tế sẽ không còn là 168 đơn vị hoạt động riêng lẻ mà trở thành 168 “cánh tay nối dài” của cả hệ thống y tế Thành phố đến tận cộng đồng. Chương trình nhằm mục tiêu đưa năng lực của trạm y tế mạnh hơn, người dân được chăm sóc tốt hơn và hệ thống y tế Thành phố phát triển bền vững hơn,” ông Tăng Chí Thượng nhấn mạnh./.