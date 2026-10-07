Đắk Lắk huy động lực lượng chữa cháy cửa hàng bán đồ thể thao

Khoảng 20 giờ 30 phút tối cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng bán đồ thể thao trên đường Đinh Tiên Hoàng, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lực lượng chức năng huy động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ tổ chức chữa cháy và ngăn cháy lan sang các nhà bên cạnh.

Theo người dân có mặt tại hiện trường, đám cháy bắt đầu từ cửa hàng bán đồ thể dục, thể thao với nhiều vật liệu dễ cháy, vì vậy ngọn lửa nhanh chóng bùng phát rất lớn và thiêu rụi hàng hóa trong cửa hàng.

Đây cũng là khu dân cư đông đúc nên nguy cơ cháy lan ra các nhà bên cạnh là rất cao. Người dân ở các nhà liền kề hô hoán chạy thoát ra khỏi khu vực có nguy cơ bị cháy lan.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai chữa cháy. Đến khoảng 21 giờ 15 phút ngày 7/10, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục làm nguội hiện trường, vật liệu dễ cháy để ngăn chặn nguy cơ lửa bùng phát trở lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội: 200 người tham gia khống chế đám cháy tại xã Trung Giã Theo một số nhân chứng tại hiện trường, toàn bộ người trong cơ sở đã được di chuyển ra bên ngoài ngay khi xảy ra cháy, bảo đảm an toàn. Khoảng 9 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế.

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