Lạng Sơn: Khởi tố đối tượng ép con của nhân tình uống thuốc diệt chuột

Ngày 7/10, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh (47 tuổi, trú phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30/9/2026, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo của người dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Ngay khi nhận được báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an phường Tam Thanh và các đơn vị nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Bùi Thị Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm nhưng trong quá trình qua lại giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Do đó, ngày 29/9/2026, Hạnh đã sử dụng thuốc diệt chuột pha vào nước và ép con trai của anh Đông là cháu N.T.C (12 tuổi) uống. Sự việc được phát hiện kịp thời, cháu C được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu, sức khỏe bước đầu ổn định.

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an xác định, Bùi Thị Hạnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên đã triệu tập đối tượng để đấu tranh.

Tại Cơ quan điều tra, ban đầu Hạnh quanh co, không thừa nhận, tìm cách che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết quả thu thập tài liệu, chứng cứ cùng kết quả giám định, Cơ quan điều tra từng bước làm rõ bản chất vụ việc buộc đối tượng phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh. Vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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