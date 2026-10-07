Gia Lai xử lý vụ việc chặt hạ cây xanh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú

Liên quan đến vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã H'bông cũ (sau sáp nhập là xã Ia Hrú), ngày 7/10, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đã có báo cáo số 8483/SXD-HTKT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến việc kiểm tra, xử lý vụ việc.

Theo báo cáo, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú có 15 cây xanh bị chặt hạ, gồm 10 cây xà cừ, 3 cây phượng vĩ và 02 cây tùng bách. Số gỗ, củi thu gom gồm 14 lóng gỗ tròn xà cừ (3,270m³), 2 ster củi xà cừ (tương đương với 1,4m³) xà cừ và 0,5 ster củi phượng vĩ (tương đương với khoảng 0,35m³).

Trụ sở Ủy ban Nhân dân xã H’Bông cũ được bố trí cho Công an xã Ia Hrú quản lý, sử dụng theo phương án của Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pưh cũ. Số gỗ, củi thu hồi hiện đang được bảo quản tại khuôn viên trụ sở, chưa phát hiện việc mua bán, thất thoát.

Về xử lý trách nhiệm, Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú đã tổ chức kiểm điểm và thống nhất hình thức “Phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc” đối với hai tập thể (Công an xã Ia Hrú và Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte) và các ông Lê Giang Nam (Trưởng Công an xã Ia Hrú), Nguyễn Như Vương (Tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte, xã Ia Hrú).

Từ các nội dung nêu trên, Sở Xây dựng kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú xác định tính chất tài sản và tổ chức xử lý số gỗ, củi thu hồi theo quy định. Theo đó, trường hợp xác định là tài sản công, Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú thực hiện thanh lý tài sản, xử lý số gỗ, củi thuộc thẩm quyền theo quy định.

Nếu trường hợp có khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý, Ủy ban Nhân dân xã liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ. Còn trường hợp xác định không phải tài sản công, tại thời điểm chặt hạ đến nay (theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú chưa phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến số gỗ, củi này), Ủy ban Nhân dân xã Ia Hrú tổ chức bán đấu giá nộp ngân sách nhà nước theo quy định, tránh thất thoát, hư hại tài sản nêu trên.

Trước đó, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin hàng chục cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã H'Bông cũ (nay là xã Ia Hrú) bị cưa hạ tận gốc, lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm và sớm báo cáo kết quả./.

Xác minh vụ cưa hạ nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã ở Gia Lai Lãnh đạo tỉnh Gia Lai yêu cầu khẩn trương xác minh vụ cưa hạ nhiều cây xanh trong khuôn viên trụ sở xã Ia Hrú; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm; báo cáo kết quả trong tháng 8/2026.

​