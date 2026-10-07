Xét xử Mr Pips, Shark Bình và các đồng phạm vào ngày 26/10

Ngày 7/10, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định ngày 26/10 tới sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; Trốn thuế” xảy ra tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 15 ngày.

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Trần Nam Hà (Chánh Tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội) làm chủ tọa phiên tòa. Hai kiểm sát viên của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội là ông Đào Việt Dũng và bà Nguyễn Hương Giang được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Hiện, có hơn 200 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa.

Trong đó, 3 bị cáo: Phó Đức Nam (tức Mr Pips, sinh năm 1994, trú tại phường Tam Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1990, trú tại xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; khi phạm tội là Công an Cục B05 - Bộ Công an) bị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174 -Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324 - Bộ luật Hình sự).

177 bị cáo bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Nguyễn Thị Thủy bị truy tố về tội “Rửa tiền” và “Trốn thuế” (theo quy định tại Điều 200 - Bộ luật Hình sự).

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) và Phó Đức Thắng (sinh năm 1968, bố của bị cáo Phó Đức Nam) cùng 4 bị cáo: Nguyễn Thanh Tâm, Trần Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nam, Lê Thị Liễu cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền.”

Riêng bị cáo Phó Đức Tuấn bị truy tố về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” (theo quy định tại Điều 323 - Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, năm 2017, Phó Đức Nam (tức Mr Pips) quen Isik Uran (sinh năm 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 (sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế) có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (bản chất các trang web này đều đã được lập trình sẵn và không đối ứng ra thị trường thế giới.

Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là đánh với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng số tiền đó) rồi chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản.

Phó Đức Nam chỉ đạo nhân viên mở các Công ty “ma,” rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại; thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương để tuyển dụng các nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện Kiểm sát xác định Phó Đức Nam phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng.

Để hợp pháp hóa nguồn gốc số tiền do phạm tội mà có, đầu tư, tích lũy tài sản, Phó Đức Nam đã sử dụng hơn 560 tỷ đồng là tiền do phạm tội mà có như sau: sử dụng 378 tỷ đồng mua 32 bất động sản; sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng; sử dụng 41 tỷ đồng mua 1.720.500 USD và sử dụng 1 tỷ đồng để mua 67.744 đô la Singapore. Viện Kiểm sát đánh giá hành vi của Phó Đức Nam đã cấu thành tội “Rửa tiền”./.

Ban hành cáo trạng truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm, Phó Đức Nam bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “rửa tiền” trong khi bị can Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội “rửa tiền."