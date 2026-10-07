Cảnh báo chiêu trò giả mạo cán bộ hướng dẫn làm thủ tục bảo hiểm y tế ở Cần Thơ

Công an thành phố Cần Thơ phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo giả mạo cán bộ hướng dẫn làm thủ tục hoàn trả tiền Bảo hiểm y tế tại các xã An toàn khu cách mạng.

Lợi dụng chính sách hỗ trợ 100% mức đóng và chủ trương hoàn trả lại số tiền đã đóng Bảo hiểm y tế cho người dân thường trú tại xã An toàn khu trong năm 2026, kẻ gian đang thực hiện các cuộc gọi và nhắn tin lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng tâm lý phấn khởi của người dân, sự thiếu thông tin về thủ tục hành chính và mong muốn sớm nhận lại tiền của người dân, các đối tượng đã nhanh chóng dựng lên kịch bản mạo danh cán bộ nhà nước để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà con nhân dân.

Lực lượng Công an và cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ khẳng định không cử cán bộ gọi điện thoại, nhắn tin qua Zalo, Facebook để hướng dẫn làm thủ tục hành chính, yêu cầu công dân bấm vào link lạ hay chuyển nộp bất kỳ khoản chi phí nào.

Cơ quan chức năng cũng không thực hiện xác minh danh tính để hoàn trả tiền qua mạng xã hội. Tất cả các bước tiếp nhận hồ sơ, đối chiếu dữ liệu và chi trả chế độ đều được thực hiện trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc tại trụ sở cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Theo ông Võ Đỗ Thắng, Giám đốc Trung tâm đào tạo an ninh mạng & kinh tế số ATHENA, các đối tượng lừa đảo thường có sự chuẩn bị rất chu đáo, bằng nhiều cách như mua thông tin, ăn cắp dữ liệu từ các tổ chức nên biết rất rõ thông tin số điện thoại, địa chỉ, ngày, tháng, năm sinh, gia cảnh của từng người.

Từ những thông tin này, các đối tượng lừa đảo lập ra những kịch bản giả danh các cơ quan chức năng như Công An, Thuế, Bảo hiểm, Viện Kiểm sát để liên lạc xử lý một sự việc nào đó có liên quan đến cơ quan chức năng này.

Nếu người dân không có kiến thức về tiếp nhận thông tin và an ninh mạng thì rất dễ bị những kẻ lừa đảo này dẫn dắt qua nhiều tình huống để thao túng tâm lý, tạo tâm lý hoang mang, lo lắng vì mình hoặc người thân bị ảnh hưởng, thậm chí vi phạm pháp luật.

Sau khi thao túng tâm lý nạn nhân, các kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu click vào đường link lạ để cài mã độc, hoặc yêu cầu chuyển tiền. Mục tiêu chính của những nhóm lừa đảo này là chiếm đoạt thông tin và chiếm đoạt tài chính. Do đó, khi gặp những trường hợp này, người dân phải bình tĩnh và tuyệt đối không làm theo yêu cầu mà phải đặt ra nhiều câu hỏi để hỏi ngược lại như hỏi tên lãnh đạo cơ quan, địa chỉ cơ quan...

“Khi tiếp nhận những cuộc gọi qua mạng, người dân cần dành 10-15 giây, hỏi ngược lại những câu hỏi nhằm xác minh thêm thông tin và chỉ cần cẩn thận trong 15 giây, người dân sẽ không bị rơi vào bẫy lừa đảo,” chuyên gia an ninh mạng Võ Đỗ Thắng chia sẻ.

Để bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác: Tuyệt đối không bấm vào các link lạ gửi qua SMS, Zalo, mạng xã hội; không quét mã QR không rõ nguồn gốc; không tải hay cài đặt tệp tin đuôi .apk ngoài hai kho ứng dụng chuẩn là CH Play và App Store.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ mật khẩu ngân hàng điện tử, mã OTP hay thông tin sinh trắc học cho bất kỳ ai; kiên quyết từ chối thực hiện thủ tục qua các cuộc gọi, tin nhắn Zalo, hay đường link, ứng dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc để bảo vệ quyền lợi và tài sản của mình.

Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần cúp máy và liên hệ với Công an xã, phường gần nhất để được tiếp nhận, hỗ trợ xử lý kịp thời./.

Khởi tố 28 bị can về hành vi “Giả mạo trong công tác" 28 bị can công tác tại các đơn vị thuộc 4 bộ, ngành vừa bị khởi tố điều tra do có hành vi sửa số liệu phân tích quan trắc, thu mẫu phân tích không đúng quy trình.

​

​

​