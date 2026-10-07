Tòa phúc thẩm giảm án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Sau thời gian nghị án, chiều 7/10, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo có kháng cáo trong vụ sai phạm tại hai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2.

Theo Tòa phúc thẩm, quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm và các đơn vị liên quan đã có những sai phạm khi lựa chọn tư vấn nước ngoài, chỉ định thầu và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các sai phạm này khiến hai dự án đình trệ kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước hơn 803 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, xâm hại đến hoạt động đầu tư của Nhà nước khiến dự án đình trệ kéo dài, gây thất thoát lãng phí.

Đối với các bị cáo, Hội đồng xét xử cho rằng bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) được Bộ Y tế giao nhiệm vụ triển khai dự án và tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong quá trình triển khai nhưng đã vi phạm. Bị cáo Thắng còn nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng từ nhà thầu nên giữ vai trò cao nhất trong vụ án này.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế; kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) cũng nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng, góp phần tiếp nối sai phạm làm dự án thi công không theo tiến độ.

Với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Hội đồng xét xử xác định dù không trực tiếp sai phạm tại hai dự án nhưng chỉ đạo của bị cáo tạo nên chuỗi sai phạm về sau, góp phần gây lãng phí.

Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo đã khắc phục một phần hậu quả vụ án, riêng bị cáo Kim Tiến khắc phục xong 108 tỷ đồng, còn nộp thêm 1,1 tỷ đồng khắc phục chung hậu quả của vụ án.

Đặc biệt, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đều có văn bản xác nhận hai bệnh viện đã được đưa vào hoạt động và có đơn đề nghị giảm hình phạt cho các bị cáo.

Theo Hội đồng xét xử, việc hai bệnh viện được đưa vào hoạt động phục vụ người dân khám chữa bệnh là tình tiết mới chưa được xem xét tại cấp sơ thẩm nên Tòa đánh giá cùng các tình tiết giảm nhẹ khác. Xét nhân thân, các bị cáo chưa từng phạm tội, gia đình có công với cách mạng, quá trình công tác đạt nhiều thành tích...

Từ những nhận định trên, Tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo, giảm án cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được giảm án từ 6 năm xuống 3 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”

Hội đồng xét xử phúc thẩm cũng chấp nhận một phần kháng cáo giảm án cho bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 30 năm tù xuống 29 năm tù; giảm án cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) từ 25 năm xuống 22 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ.”

Các bị cáo Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) giảm từ 7 năm xuống 4 năm, 6 tháng tù; Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT) giảm từ 3 năm 6 tháng xuống 2 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Nguyễn Kim Trung (cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm); Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế); Lê Văn Cư (cựu Phó viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng); Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng Phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng), được chuyển từ 3 năm tù giam sang 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Bị cáo Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty Sao Nam Sông Hồng) được giảm từ 10 năm xuống năm tù 6 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

Sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vào ngày 7/10 Theo kế hoạch, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác vào chiều 7/10.

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