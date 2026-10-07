Quảng Trị: Cảnh báo website giả mạo bán tour thám hiểm Sơn Đoòng

Ngày 7/10, ông Nguyễn Châu Á, Tổng Giám đốc Oxalis Adventure, cho biết đơn vị đang cảnh báo khách hàng về việc xuất hiện một số website giả mạo, sử dụng tên miền gần giống website chính thức để chào bán tour thám hiểm hang Sơn Đoòng, tiềm ẩn nguy cơ khiến du khách nhầm lẫn, mất tiền.

Theo ông Nguyễn Châu Á, các website giả mạo được thiết kế với giao diện, hình ảnh và nội dung sao chép gần như toàn bộ website của Oxalis Adventure. Đáng chú ý, các đối tượng còn sử dụng trí tuệ nhân tạo để sao chép, xây dựng nội dung, khiến website có hình thức chuyên nghiệp và khó nhận biết nếu khách hàng không kiểm tra kỹ.

Một số website được Oxalis Adventure xác định giả mạo gồm: oxadventur.com, oxadventura.com và oxadventure.shop. Các website này còn sử dụng quảng cáo trên Google để tiếp cận những người đang tìm kiếm thông tin hoặc có nhu cầu đăng ký tour Sơn Đoòng.

Đã có khách hàng phát hiện dấu hiệu bất thường khi thực hiện các bước đặt tour qua những website trên. Một số trường hợp kịp thời kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển tiền nên chưa xảy ra thiệt hại.

Theo Oxalis Adventure, quy trình đăng ký tour chính thức không yêu cầu khách hàng thanh toán ngay sau khi đăng ký. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên tư vấn sẽ liên hệ trực tiếp với khách để xác minh, tư vấn và đánh giá điều kiện thể lực. Khách hàng chỉ thực hiện thanh toán sau khi hoàn thành các bước này và đủ điều kiện tham gia tour.

Tour thám hiểm Sơn Đoòng kéo dài 6 ngày 5 đêm, dành cho người từ 18-70 tuổi, mỗi đoàn tối đa 10 khách và được tổ chức từ tháng 1 đến tháng 8 hằng năm. Giá tour hiện ở mức 3.000 USD, tương đương khoảng 80 triệu đồng/người.

Theo Oxalis Adventure, các tour Sơn Đoòng hiện đã được khách hàng đăng ký đến hết năm 2028.

Trước tình trạng trên, ông Nguyễn Châu Á khuyến cáo du khách cần kiểm tra kỹ tên miền, thông tin đơn vị tổ chức và quy trình thanh toán khi tìm kiếm, đăng ký tour Sơn Đoòng; đặc biệt thận trọng với những website xuất hiện qua quảng cáo trực tuyến hoặc có tên miền gần giống Oxalis Adventure. Khách hàng không nên chuyển tiền khi chưa xác minh rõ thông tin và quy trình đặt tour.

Oxalis Adventure cho biết sẽ thông báo vụ việc đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị và cơ quan Công an để đề nghị phối hợp kiểm tra, xử lý theo quy định./.

Vẻ đẹp Sơn Đoòng qua góc nhìn của truyền thông Anh Tác giả Lee Cobaj nhìn nhận việc Sơn Đoòng được đưa vào Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng dưới sự bảo vệ của UNESCO và trở thành khu bảo tồn như một quyết định đáng trân trọng.