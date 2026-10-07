Hà Nội: Cấm nhiều loại xe ôtô lưu thông qua cầu Thăng Long từ ngày 9/10

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long trong thời gian thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía Bắc cầu Thăng Long (giai đoạn 2).

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm các loại xe ôtô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (không bao gồm xe buýt) lưu thông qua cầu Thăng Long từ 5h-22h hàng ngày, từ ngày 9/10 đến 10/11/2026.

Cấm các loại xe ôtô trong giờ cao điểm đi từ đường gom Bắc cầu Thăng Long (đoạn trước cổng B Khu Công nghiệp Thăng Long) rẽ phải lên cầu Thăng Long. Cấm xe buýt qua cầu Thăng Long trong các khung giờ cao điểm (điều chỉnh luồng tuyến xe buýt qua cầu Nhật Tân để sang phía Bắc cầu Thăng Long)

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đưa ra phương án phân luồng các phương tiện ôtô từ đường gom, Đường 6 (đường Bắc Thăng Long-Vực Dê) muốn qua cầu Thăng Long theo hướng: đường gom cầu Thăng Long-Đường 6-Đường Anh Dũng-Đường B2-đường Hoàng Sa-đường Võ Văn Kiệt-cầu Thăng Long.

Sở Xây dựng Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan cập nhật, bổ sung biển phụ, biển chỉ dẫn tại các vị trí phân luồng tại chỗ và từ xa phù hợp với nội dung điều chỉnh tổ chức giao thông; rà soát, bổ sung sơn kẻ vạch tim đường gom cầu Thăng Long; quán triệt, phổ biến đến toàn bộ lực lượng trực chốt, hướng dẫn các phương tiện đi lại.

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt; thông tin, tuyên truyền đến các đơn vị vận hành xe buýt thực hiện đúng nội dung điều chỉnh, tuyên truyền đến người dân để chủ động trong việc tham gia giao thông bằng xe buýt.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông-Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến và tại các chốt phân luồng triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh bổ sung; hướng dẫn, điều tiết giao thông; bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông./.

Hà Nội phân luồng cầu Thăng Long, hạn chế xe tải và xe khách từ 15/9 Về phương án rào chắn và phân luồng tại chỗ, tại vị trí đường đầu cầu Thăng Long (phía xã Vĩnh Thanh), trong đợt 1, tổ chức rào chắn 2 làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh để thi công trạm cân.