Lâm Đồng: Xe tải lao vào nhà dân trên đường khiến ba người bị thương

Khoảng 9 giờ ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14 cũ) đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nặng

Thời điểm trên, xe ôtô tải mang biển kiểm soát 71H-012.89 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk, khi đến đoạn đường trên, xe bất ngờ mất lái, lao vào một quán tạp hóa bên đường khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân bao gồm: P. T. T. N (39 tuổi, bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng); P. T. T. T (36 tuổi, bị gãy xương cẳng chân); và N. P. H. L (4 tuổi, gãy xương cánh tay, xương đùi...).

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Lâm Đồng, bác sỹ Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, cả ba nạn nhân đều tiên lượng nặng.

Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tập trung cấp cứu, ổn định bệnh nhân và chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

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