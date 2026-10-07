Đà Nẵng lên phương án, phân luồng giao thông tránh ùn tắc cầu Hòa Xuân

Tại nút giao cầu Hòa Xuân (nối phường Hòa Xuân và phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng), các phương tiện giao thông thường xuyên bị ách tắc, dồn ứ vào giờ cao điểm do lưu lượng cao.

Để giải quyết tình trạng trên, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo triển khai Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị-Cách Mạng Tháng Tám-Thăng Long-đường dẫn lên cầu Hòa Xuân. Tuy nhiên quá trình triển khai thi công dự án cần đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc nhiều hơn tại vị trí "nút cổ chai" này.

Để giải quyết tình trạng trên, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức họp các đơn vị liên quan về phương án phân luồng giao thông trong quá trình thi công xây dựng công trình tại nút giao cầu Hòa Xuân.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng Lê Thành Hưng đã cơ bản thống nhất với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố (Ban Quản lý dự án) phê duyệt phương án đảm bảo giao thông trong quá trình thi công theo quy định hiện hành.

Cụ thể, về phương án phân luồng điều tiết giao thông từ xa đối với xe container: bổ sung hướng phân luồng từ Quốc lộ 14B qua Quốc lộ 1A về đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa để giảm lưu lượng xe có tải trọng lớn đi vào các tuyến đường thuộc phạm vi thi công công trình.

Đồng thời, tổ chức triển khai cấm đỗ xe trên đường Nguyễn Hữu Thọ (đoạn từ đường Cách mạng tháng 8 đến đường Lê Đại Hành) nhằm nâng cao khả năng thông hành trên tuyến. Đồng thời, điều chỉnh dải phân cách giữa trên đường Cách Mạng Tháng Tám tại khu vực nút giao với đường Xuân Thủy để thuận tiện cho các phương tiện đang lưu thông theo hướng từ trung tâm thành phố về phía Tây được quay đầu; bảo đảm bán kính quay xe, tầm nhìn và an toàn giao thông.

Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng cũng thống nhất bổ sung các camera quan sát để theo dõi, ghi nhận tình hình giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ùn tắc, xung đột giao thông trong quá trình triển khai phương án phân luồng.

Triển khai thành lập nhóm thông tin gồm đại diện các đơn vị: Công an thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường Hoà Cường, Hoà Xuân, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công để kịp thời trao đổi tình hình thực hiện phương án phân luồng tại các tuyến đường và các nút giao thông trọng điểm trong phạm vi thi công công trình trong suốt quá trình thực hiện.

Bố trí lực lượng theo dõi, ghi nhận đầy đủ tình hình giao thông tại các nút giao và trên các tuyến đường tổ chức phân luồng giao thông trong các khung giờ cao điểm để tổ chức đánh giá sau một tuần, một tháng vận hành để kịp thời điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, đảm bảo việc thi công thuận lợi và an toàn giao thông tại khu vực.

Sau khi hoàn thành các lối lưu thông tạm, lắp đặt biển báo, rào chắn và các thiết bị tổ chức phương án đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình, Ban Quản lý dự án chủ trì, mời Phòng Cảnh sát giao thông, các phòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng và các đơn vị liên quan kiểm tra thực tế, thống nhất trước khi đưa phương án vào vận hành thử. Thời gian vận hành thử là một tuần trước khi chính thức triển khai thi công công trình.

Dự án Đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Cụm nút giao thông Lê Thanh Nghị-Cách Mạng Tháng Tám-Thăng Long-đường dẫn lên cầu Hòa Xuân được khởi công cuối tháng 8/2026, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng mức đầu tư 1.571 tỷ đồng, là công trình giao thông đô thị cấp đặc biệt, với quy mô xây dựng hệ thống nút giao khác mức, hầm chui, cầu vượt và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Đây là công trình có vai trò quan trọng trong giải quyết điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực kết nối khu vực phía Nam và từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố…/.

Phân luồng giao thông chuẩn bị Vòng chung kết Hội thao Công an nhân dân tại Đà Nẵng Từ ngày 29/7 đến 1/8, Công an thành phố Đà Nẵng sẽ cấm đường, cấm dừng đỗ và phân luồng nhiều tuyến phố quanh Công viên Biển Đông để phục vụ Lễ khai mạc Vòng chung kế Hội thao Công an nhân dân.

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