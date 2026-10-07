Các dự án cầu vượt sông Hồng phải hoàn thành trước hội nghị APEC năm 2027

Bảy cây cầu vượt sông Hồng tại thành phố Hà Nội đang được các nhà thầu nỗ lực tăng tốc thi công nhằm hoàn thành trước hội nghị APEC năm 2027 theo đúng kế hoạch đề ra.

Tăng tốc thi công

Sau khi khởi công ngày 19/5/2025, hiện nay, các nhà thầu thi công cầu Tứ Liên (Công ty Thái Bình Dương, Trung Chính, Phương Thành, Vincons) đang tập trung triển khai thi công các hạng mục tại cầu Tứ Liên.

Cụ thể, cầu chính đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi trụ tháp chính P37, P38 (84 cọc) và 2 bệ trụ chính P37, P38; đang thi công các đốt thân tháp và dầm ngang (trụ tháp P37, P38 đã hoàn thành các đốt thân tháp từ trụ K1 đến K4, tiếp tục lắp dựng cốt thép, tổ hợp khung cứng, ván khuôn cho dầm ngang và các đốt tháp trên).

Nút giao Trường Sa hoàn thành 132/346 cọc khoan nhồi, 1/77 bệ trụ; (3) Nút giao Nghi Tàm hoàn thành 167/167 cọc khoan nhồi, 16/23 bệ trụ và 4/23 thân, xà mũ; cầu dẫn phía Đông Anh hoàn thành 149/208 cọc khoan nhồi, 3/14 bệ trụ, gia công lắp đặt cốt thép bệ, thân trụ; hầm chui Quốc lộ 5 hoàn thành 1.100/1.336 cọc khoan nhồi, 6/27 đốt hầm hở; cầu dẫn phía Nghi Tàm hoàn thành 411/642 cọc khoan nhồi, 10/76 bệ trụ.

“Giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 2.046 tỷ/9.418 tỷ tương ứng 21,72% giá trị hợp đồng (không gồm chi phí dự phòng),” ông Ngô Ngọc Vân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết.

Có tổng mức đầu tư 10.197,83 tỷ đồng, chiều dài khoảng 7,5km (địa bàn thành phố Hà Nội khoảng 5,2km; tỉnh Hưng Yên khoảng 2,3km), Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công ngày 19/8/2025, đến nay, giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 1.738,53/7.370,72 tỷ đồng (23,59% giá trị hợp đồng chưa bao gồm chi phí dự phòng).

Hiện, các nhà thầu thi công (Công ty Thái Bình Dương, VNVC E&C) đã thi công hoàn thành 2 trụ tháp chính (80/80 cọc khoan nhồi), đang triển khai thi công bệ trụ cầu chính T41, T42. Ngoài ra, nhà thầu Công ty Trung Chính, Đèo Cả, Licogi18, Thành Huy, Delta) đã huy động 18 mũi thi công triển khai thi công mặt bằng đúc dầm, đường công vụ và triển khai thi công khoan cọc nhồi phần cầu dẫn được 2.041/2.315 cọc, đúc 354/2.179 phiến dầm, 172/328 bệ trụ, 100/328 thân trụ, 37/328 xà mũ, lắp 42/2.179 phiến dầm.

Ngoài phần cầu chính, các nhà thầu cũng đang khẩn trương thi công các trụ đường dẫn hai đầu cầu vượt qua sông Hồng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo giá trị sản lượng thi công đến nay đạt 2.691 tỷ đồng trên tổng giá trị 7.280 tỷ đồng, tương đương 36,96%. Công trường đang tiếp tục triển khai nhiều hạng mục quan trọng.

Kể từ ngày triển khai thi công 19/12/2025, nhà đầu tư đã tổ chức 28 mũi thi công, trong đó cầu chính hoàn thành 128 cọc khoan nhồi; trụ TC7 hoàn thành căng kéo cáp dự ứng lực dầm ngang và bơm vữa; Thân trụ TC1 hoàn thành 7/7 bệ trụ, cao độ thi công thân trụ đã đạt cao độ từ 18,8 đến 19,91, đang gia công dầm thép trong nhà máy 5/6 nhịp…

Có sản lượng thi công đạt khoảng 17,08%, Dự án cầu Thượng Cát tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng cũng đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công. Đến nay, phần cầu chính đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi Trụ P29-P33 (118/118 cọc); đổ bêtông bệ đợt 3 Trụ P29 và đợt 3 Trụ P31. Phần cầu dẫn đã thi công 512/1.036 cọc khoan nhồi; hoàn thành 151 dầm Super T, 16 bệ trụ, 8 thân trụ. Phần đường đang đắp nền đường, nạo vét hữu cơ và đắp đường công vụ, đã thi công đắp cát 500m3.

Dự án cầu Hồng Hà đang triển khai với 30 mũi thi công, hoàn thành 941/941 cọc khoan nhồi; đổ bêtông các bệ, thân trụ và dầm đúc hẫng. Dự án có sản lượng thi công đạt khoảng 49,35%.

Dự án cầu Vân Phúc cũng được các nhà thầu tập trung đẩy mạnh triển khai thi công các hạng mục gồm: cầu chính dưới sông; cầu cạn, cầu dẫn và các cầu trên tuyến; sản lượng thi công đạt 31,62%. Điểm vướng mắc cần tháo gỡ của dự án chính là các trụ từ P52-P55 của cầu đúc hẫng vượt sông hiện đã bố trí 4 mũi thi công, đã hoàn thành đóng cọc ván thép và khung vây trụ P53 và đang triển khai đóng cọc ván thép thi công bệ trụ cầu chính P52,P54, P55.

Thuộc Tiểu dự án đầu tư công trong Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Mễ Sở có sản lượng thi công đạt khoảng 46,95%. Các nhà thầu đang thi công trụ cầu chính, đường dẫn để phấn đấu hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027.

Phải hoàn thành trước hội nghị APEC năm 2027

Bảo đảm tiến độ hoàn thành, trong tháng 10/2026, các nhà thầu thi công cầu Tứ Liên tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ mố trụ, đúc dầm Super T và các đốt thân tháp, đồng thời đẩy nhanh các hạng mục hầm chui, cầu vượt tại nút giao Trường Sa.

Cùng với việc tăng tốc thi công, Dự án cầu Tứ Liên cần tiếp tục tháo gỡ các khó khăn liên quan đến di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật và tổ chức tập kết đất đào, nhằm bảo đảm các mũi thi công được triển khai liên tục.

Dự án cầu Ngọc Hồi tiếp tục triển khai công tác thi công bệ trụ cầu chính và các hạng mục cầu dẫn (bệ trụ tháp cầu chính, cầu dẫn; cọc khoan nhồi cầu dẫn, thi công dầm Super T,...). Tuy nhiên, phía Hưng Yên vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến công trình ngầm, nổi và một số ngôi mộ chưa di chuyển. Mưa nhiều, mực nước sông Hồng lên cao cũng gây khó khăn cho việc thi công các hạng mục bệ trụ cầu chính và cầu dẫn khu vực giáp bờ sông.

Do đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đề nghị địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, di chuyển điện trung thế và di dời mộ, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.

Thành phố Hà Nội yêu cầu các cầu vượt qua sông Hồng phải hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Trong tháng 10 này, phần cầu chính Trần Hưng Đạo sẽ hoàn thiện 70% thân trụ TC1, đồng thời đẩy nhanh gia công kết cấu thép tại nhiều nhịp cầu chính. Nhà thầu cũng tiến hành lắp đặt thép kết cấu nhịp chính TC3-TC4 đạt 40%, TC2-TC3 và TC6-TC7 đạt 30%...

Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ cấp phép thi công liên quan đến đê điều; xây dựng phương án tổ chức thi công linh hoạt, tận dụng điều kiện thời tiết thuận lợi nhưng phải bảo đảm an toàn đê điều và thoát lũ.

Dự án cầu Hồng Hà sẽ tiếp tục thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân trụ, xà mũ; đúc dầm Super T, lao lắp dầm… Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà nội và các tỉnh lân cận đồng loạt khởi công xây dựng các công trình có quy mô lớn gây thiếu hụt cục bộ nguồn vật liệu và nguồn nhân lực thi công dẫn đến giá thành tăng cao. Tuy nhiên, nhà đầu tư và nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027 và hoàn thành toàn bộ cầu trong tháng 10/2027./.

Hà Nội tăng tốc thi công 7 cầu qua sông Hồng phục vụ APEC 2027 7 dự án gồm cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở được đẩy nhanh thi công, trong đó cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở có khối lượng thực hiện đạt trên 45% giá trị hợp đồng.