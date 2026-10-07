Điều chỉnh lộ trình 13 tuyến xe buýt phục vụ thi công metro Bến Thành-Tham Lương

Ngày 7/10, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 10/10, 13 tuyến xe buýt trên địa bàn thành phố sẽ tạm điều chỉnh hành trình tại một số khu vực, phù hợp với phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công tuyến metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương).

Phương án điều chỉnh liên quan đến một số tuyến đường gồm Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Thị Minh Khai, Sương Nguyệt Ánh, Bùi Thị Xuân và khu vực giao lộ Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám-Lý Thường Kiệt-Hoàng Văn Thụ. Các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng gồm: 5, 6, 13, 14, 28, 30, 38, 65, 69, 103, DL01, DL02 và DL04.

Tuyến 5 (Bến xe buýt Chợ Lớn-Bến xe Biên Hòa), lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Bến xe Biên Hòa không thay đổi. Lượt từ Bến xe Biên Hòa đi Bến xe buýt Chợ Lớn được điều chỉnh, thay đoạn Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan-Nguyễn Thị Minh Khai bằng Võ Văn Tần-Cao Thắng-Nguyễn Thị Minh Khai-Hùng Vương.

Tuyến 6 (Bến xe buýt Chợ Lớn-Đại học Nông Lâm), lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Đại học Nông Lâm không thay đổi. Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh, thay đoạn Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan-Nguyễn Thị Minh Khai bằng Võ Văn Tần-Trương Định-Nguyễn Đình Chiểu-Cao Thắng-Nguyễn Thị Minh Khai-Nguyễn Văn Cừ.

Tuyến 13 (Bến xe buýt Sài Gòn-Bến xe Củ Chi), lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Bến xe Củ Chi không thay đổi. Lượt từ Bến xe Củ Chi đi Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực thi công nhà ga ST07 (ga Bảy Hiền) và ST02 (ga Tao Đàn).

Tại khu vực ga Bảy Hiền, hành trình được điều chỉnh theo hướng Trường Chinh-Lý Thường Kiệt-vòng xoay Lạc Long Quân-Lý Thường Kiệt-Cách Mạng Tháng Tám. Tại khu vực ga Tao Đàn, hành trình được điều chỉnh theo hướng Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Nguyễn Thị Nghĩa-Lê Lai-Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 14 (Bến xe miền Đông-3/2-Bến xe miền Tây), lượt từ Bến xe miền Đông đi Bến xe miền Tây được điều chỉnh, thay đoạn Võ Văn Tần-Bà Huyện Thanh Quan-Nguyễn Thị Minh Khai bằng Võ Văn Tần-Trương Định-Nguyễn Đình Chiểu-Lý Thái Tổ. Lượt từ Bến xe miền Tây đi Bến xe miền Đông không thay đổi.

Tuyến 28 (Bến xe buýt Sài Gòn-Chợ Xuân Thới Thượng), lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Chợ Xuân Thới Thượng không thay đổi. Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh, thay đoạn Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Trãi-Tôn Thất Tùng-Lê Lai bằng Cách Mạng Tháng Tám-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Nguyễn Trãi-Tôn Thất Tùng-Lê Lai-Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 30 (Chợ Tân Hương-Bến xe buýt Văn Thánh), lượt từ Chợ Tân Hương đi Bến xe buýt Văn Thánh được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám theo hướng Trường Chinh-Lý Thường Kiệt-vòng xoay Lạc Long Quân-Lý Thường Kiệt-Cách Mạng Tháng Tám-Điện Biên Phủ. Lượt từ Bến xe buýt Văn Thánh đi Chợ Tân Hương không thay đổi.

Tuyến 38 (Khu dân cư Tân Quy-Bến xe buýt Đầm Sen), lượt từ Khu dân cư Tân Quy đi Bến xe buýt Đầm Sen được điều chỉnh qua Phạm Hồng Thái-Nguyễn Trãi-Cống Quỳnh-Nguyễn Thị Minh Khai-Nguyễn Văn Cừ. Lượt từ Bến xe buýt Đầm Sen đi Khu dân cư Tân Quy được điều chỉnh qua Nguyễn Văn Cừ-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Nguyễn Thị Nghĩa-Nguyễn Thái Học.

Tuyến 65 (Bến Thành-đường Cách Mạng Tháng Tám-Bến xe An Sương), lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Bến xe An Sương không thay đổi. Lượt từ Bến xe An Sương đi Bến xe buýt Sài Gòn được điều chỉnh tại khu vực thi công ga ST07 (ga Bảy Hiền) và ST02 (ga Tao Đàn), theo phương án tương tự tuyến 13.

Tuyến 69 (Bến xe buýt Sài Gòn-Khu dân cư Vĩnh Lộc), lượt từ Bến xe buýt Sài Gòn đi Khu dân cư Vĩnh Lộc không thay đổi. Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh, thay đoạn Nguyễn Thị Minh Khai-Cách Mạng Tháng Tám bằng Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Nguyễn Thị Nghĩa-Lê Lai-Bến xe buýt Sài Gòn.

Tuyến 103 (Bến xe buýt Chợ Lớn-Bến xe Ngã tư Ga), lượt từ Bến xe buýt Chợ Lớn đi Bến xe Ngã tư Ga không thay đổi. Lượt chiều ngược lại được điều chỉnh tại khu vực Trường Chinh-Cách Mạng Tháng Tám theo hướng Trường Chinh-Lý Thường Kiệt-vòng xoay Lạc Long Quân-Lý Thường Kiệt-Cách Mạng Tháng Tám-Trường Sơn.

Ba tuyến xe buýt kết nối khu vực trung tâm thành phố gồm DL01, DL02 và DL04 cũng được điều chỉnh một số đoạn hành trình. Cụ thể, DL01 theo lộ trình Võ Văn Tần-Nguyễn Thị Minh Khai-Huyền Trân Công Chúa-Thủ Khoa Huân-Lê Thánh Tôn-Phạm Hồng Thái-Nguyễn Thị Nghĩa-Lê Lai-Tôn Thất Tùng-Phạm Ngũ Lão.

Tuyến DL02 điều chỉnh theo hướng Võ Văn Tần-Trương Định-Nguyễn Đình Chiểu-Lý Thái Tổ-Nguyễn Thị Minh Khai-Tôn Thất Tùng-Phạm Ngũ Lão. Trong khi DL04 theo hướng Võ Văn Tần-Trương Định-Nguyễn Đình Chiểu-Lý Thái Tổ-Hùng Vương.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý hành khách sử dụng 13 tuyến xe buýt trên cần lưu ý việc thay đổi hành trình kể từ ngày 10/10, đồng thời chủ động theo dõi các thông tin cập nhật để thuận tiện trong quá trình đi lại./.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông để thi công metro Bến Thành-Tham Lương Từ ngày 16/9, một phần đường Trường Chinh tại ga Bà Quẹo được rào chắn, ôtô cũng bị hạn chế trên một số tuyến lân cận để phục vụ thi công tuyến metro Bến Thành-Tham Lương.