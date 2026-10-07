Hà Nội xây dựng văn hóa và phong cách cho nhân viên phục vụ xe buýt

Nhằm tuyên truyền, xây dựng văn hóa và phong cách phục vụ xe buýt thân thiện, tận tình, chu đáo; đồng thời nâng cao ý thức, kỹ năng nghiệp vụ và chất lượng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) tổ chức Hội thi “Xây dựng Văn hóa phục vụ xe buýt Transerco năm 2026” vào chiều ngày 7/10.

Với thông điệp xuyên suốt của hội thi là “chất lượng dịch vụ thân thiện-khách hàng là trung tâm”, hội thi hướng tới đội ngũ nhân viên nghiệp vụ thuộc phòng Kế hoạch điều độ, công nhân lái xe và nhân viên phục vụ trên xe buýt của 7 đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Ông Nguyễn Thuỷ, Phó Tổng Giám đốc Transerco, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết các thí sinh được dự thi chung kết hôm nay không chỉ là những đại sứ hình ảnh thân thiện cho các đơn vị mà còn là hình ảnh, đại diện cho thương hiệu Hanoibus của Transerco.

“Ban chỉ đạo thi đua sẽ lựa chọn, biểu dương và tiếp tục nhân rộng được những nhân viên nghiệp vụ, công nhân lái xe, nhân viên phục vụ xuất sắc tiêu biểu, đây sẽ là những hạt nhân nhằm lan tỏa và tiếp tục tạo bước chuyển biến tích cực hơn nữa về nhận thức vai trò, vị trí trong việc xây dựng văn hóa phục vụ xe buýt Transerco văn minh” ông Nguyễn Thủy nhấn mạnh.

Cùng với việc đẩy nhanh chuyển đổi xanh xe buýt điện, ông Nguyễn Thủy tin tưởng dịch vụ xe buýt của Transerco sẽ ngày càng được gần gũi, thân thiện với nhân dân.

Thông qua hội thi, Transerco tiếp tục khẳng định định hướng xây dựng đội ngũ nhân viên xe buýt chuyên nghiệp, thân thiện, tận tình và trách nhiệm, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của hành khách làm trọng tâm; đồng thời là dịp để các đơn vị trong Tổng công ty chia sẻ cách làm hay, những sáng kiến trong xây dựng văn hóa phục vụ; từ đó góp phần lan tỏa những chuẩn mực ứng xử văn minh trên xe buýt và xây dựng hình ảnh xe buýt Transerco ngày càng thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt người dân Thủ đô./.

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