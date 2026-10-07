Từ tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực Huế đến Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 500mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng cục bộ có nơi mưa trên 500mm.

Từ chiều tối 7/10 đến đêm 8/10, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Từ ngày 9/10, mưa lớn giảm dần.

Từ gần sáng 8/10 đến ngày 9/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Ngày 9/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đêm 9/10 và ngày 10/10, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Từ ngày 11/10, mưa lớn có xu hướng giảm.

Ngoài ra, đêm 7/10 và ngày 8/10, phía Tây tỉnh Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối). Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng cấp 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Đối với tình hình lũ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ ngày 7/10 đến 9/10, trên các sông từ Quảng Trị đến phía Đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Trị đến thành phố Huế có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2; các sông ở thành phố Đà Nẵng và Đông Quảng Ngãi dao động ở trên mức báo động 1.

Tình hình mưa lũ ở khu vực trên có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- xã hội.

"Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1," Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiến Dũng lưu ý.

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 7/10 và ngày 8/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Đắk Lắk có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Ngoài ra, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 8/10 và ngày 9/10, vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc đến Đông cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2-3m, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc đến Đông cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.

Khu vực Bắc Bộ cục bộ có mưa to trong 2 ngày tới, có nơi trên 80mm Từ ngày 4/10 đến sáng 5/10, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.

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