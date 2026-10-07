Tây Ninh lấy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực cho tăng trưởng bền vững

Ngày 7/10, tại Quảng trường Tô Quyền (phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh), Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026.

Đây là sự kiện quy mô lớn nhằm tôn vinh, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế-xã hội địa phương trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 nêu rõ, Tây Ninh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ yếu của tăng trưởng, phương thức phát triển mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài.

Đây không đơn thuần là ứng dụng phần mềm, thiết bị hay mô hình mới mà là chuyển đổi căn bản trong cách tạo lập năng lực phát triển; tạo ra nhiều giá trị hơn bằng tri thức, năng suất, dữ liệu và khả năng làm chủ công nghệ; sử dụng hiệu quả hơn từng đồng vốn, từng nguồn tài nguyên, từng giờ lao động. Khoa học và công nghệ phải nâng tầm năng lực quản trị của chính quyền; đổi mới sáng tạo phải giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; chuyển đổi số phải mở rộng cơ hội để người dân, hợp tác xã tiếp cận thị trường và dịch vụ công thuận tiện hơn.

Tây Ninh đã chủ động đổi mới tư duy, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là phương thức phát triển mang tính chiến lược, toàn diện và lâu dài.

Quyết tâm này được cụ thể hóa bằng những con số tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng. Trong 9 tháng của năm 2026, tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt 10,3%. Đặc biệt, theo công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026, Tây Ninh đã vươn lên xếp thứ 9 cả nước (tăng 2 bậc so với năm 2025) và đứng thứ 2 trong khu vực Nam Bộ, chỉ sau Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 7-9/10 quy tụ khoảng 200 gian hàng triển lãm được thiết kế theo 5 khu vực trọng điểm gồm: hệ sinh thái phương tiện không người lái; trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và nền tảng số; nông nghiệp công nghệ cao; sản phẩm khoa học công nghệ; cùng khu vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sự kiện thu hút sự tham dự của lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố, các viện nghiên cứu, trường đại học cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp, người dân trong và ngoài tỉnh tham dự.

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra chuỗi 5 hội thảo khoa học chuyên đề trọng điểm, tập trung thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho địa phương, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tiêu chuẩn Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG) trong nông nghiệp tuần hoàn và phát triển tài sản trí tuệ.

Các hoạt động tư vấn chính sách theo mô hình "một điểm đến - nhiều nhóm chính sách", kết nối giao thương B2B, B2G và phiên thuyết trình dự án (Pitching - Demo Day) kết hợp trao giải Hội thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh năm 2026, tạo không gian kết nối cung - cầu công nghệ vô cùng sôi động.

Bà Huỳnh Thị Hồng Nhung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh xác định chuyển mạnh từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu, cung cấp dịch vụ theo đơn yêu cầu sang phục vụ chủ động, từ đầu tư dàn trải sang ưu tiên các nền tảng dùng chung và các bài toán tạo hiệu quả lan tỏa.

Tỉnh đã chuyển từ cách tiếp cận có công nghệ gì sang cần giải quyết bài toán gì, tăng cường đặt hàng, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, hình thành và vận hành các không gian đổi mới sáng tạo để kết nối các bài toán với các lời giải.

Bà cũng thẳng thắn chỉ ra các điểm nghẽn cốt lõi mà tỉnh đang quyết liệt tháo gỡ, như tình trạng thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, dữ liệu ở một số lĩnh vực chưa bảo đảm tiêu chuẩn "đủ, sạch, sống" và cơ chế chia sẻ dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện.

Tỉnh đặt mục tiêu lấy kết quả phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy dữ liệu và an toàn thông tin làm nền móng vững chắc cho quá trình phát triển đô thị thông minh trong tương lai.

Nhằm bảo đảm các cam kết tại Ngày hội được hiện thực hóa, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các sở, ngành theo dõi sát các kết nối sau sự kiện, bảo đảm mỗi dự án, bài toán tiềm năng đều có lộ trình triển khai và cơ chế tháo gỡ kịp thời./.

Chuyển đổi số từ cơ sở ở tỉnh Tây Ninh: Lấy người dân làm trung tâm Tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được triển khai theo hướng thiết thực, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.

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