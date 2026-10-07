Theo dấu chân Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên cung đường Pu Tó Cọ

Ngày 24/10, tại xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” năm 2026.

Đây không chỉ là một cuộc tranh tài thể thao, giải đấu còn mở ra hành trình trải nghiệm đặc biệt giữa núi rừng Mường Phăng, nơi lưu giữ những dấu tích gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ và những năm tháng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy Chiến dịch làm việc, chỉ huy quân và dân ta đi tới thắng lợi lịch sử.

Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ “Theo dấu chân Đại tướng” và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026 “Mường Phăng dấu ấn lịch sử” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 24-25/10.

Giải gồm 2 môn với 12 nội dung thi đấu. Đối tượng tham gia gồm vận động viên trong nước; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, xã, phường và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh

Môn leo núi được tổ chức ngày 24/10, với 4 nội dung gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam và đội nữ, cự ly 17km. Đây được xem là nội dung điểm nhấn của toàn giải, bởi cung đường thi đấu đưa các vận động viên đi qua những không gian gắn với lịch sử Chiến dịch Điện Biên Phủ, từ khu vực Sở Chỉ huy chiến dịch lên đỉnh Pu Tó Cọ rồi trở về điểm xuất phát.

17km giữa núi rừng và dấu tích lịch sử

Theo kế hoạch, lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra lúc 7 giờ 30 phút ngày 24/10 tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đây, các vận động viên bước vào hành trình 17km chinh phục Pu Tó Cọ.

Poster Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ và Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2026. (Nguồn: Báo Điện Biên)

Cung đường xuất phát tại Nhà đón tiếp Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, theo đường mòn lên đỉnh Pu Tó Cọ - nơi từng là Đài quan sát của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau khi chinh phục đỉnh núi, các vận động viên xuống hướng bản Che Căn, đi qua khu vực trung tâm xã Mường Phăng và trở về điểm xuất phát.

Địa hình tự nhiên là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn và độ khó của cuộc đua. Những con dốc, đường mòn giữa núi rừng đòi hỏi vận động viên phải có nền tảng thể lực, sức bền và khả năng phân phối sức hợp lý. Cùng với đó là bản lĩnh, ý chí và sự thích ứng với địa hình trong suốt hành trình.

Pu Tó Cọ nằm trong khu vực Mường Phăng, nơi từng đặt Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đỉnh núi cao khoảng 1.700m so với mực nước biển, từng có Đài quan sát chiến dịch. Từ vị trí này, cán bộ, chiến sỹ có thể quan sát khu vực cánh đồng Mường Thanh và Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, phục vụ công tác theo dõi tình hình chiến trường.

Rừng Mường Phăng, Điện Biên (Ảnh: Vietnam+)

Hơn 70 năm sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, những dấu tích năm xưa vẫn hiện diện giữa núi rừng Mường Phăng. Con đường mòn dẫn lên khu vực Đài quan sát vẫn mang nhiều nét nguyên sơ. Với giải đấu năm nay, chính cung đường ấy được đưa vào hành trình thể thao, tạo nên sự kết nối giữa vận động, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu lịch sử.

Với mỗi vận động viên, chinh phục Pu Tó Cọ không đơn thuần là cuộc đua với thời gian. Mỗi bước chân còn là một cách tiếp cận lịch sử trực quan, khi người tham gia được tự mình đi qua những con dốc, những khoảng rừng từng gắn với một giai đoạn đặc biệt của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng” vì thế mang ý nghĩa xuyên suốt giải đấu. Cung đường thể thao trở thành cầu nối để lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay, nhất là những người trẻ tham gia giải.

Cùng với môn leo núi, Giải Việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng được tổ chức ngày 25/10 với 8 nội dung dành cho hai nhóm thanh niên và thiếu niên. Nhóm thanh niên thi đấu cự ly 10km nam và 5km nữ; nhóm thiếu niên thi đấu 5km nam và 3km nữ. Các vận động viên xuất phát tại cổng chào xã Mường Phăng, chạy theo tuyến quốc lộ 279B và quay về điểm xuất phát theo từng cự ly.

Năm 2025, giải leo núi Pu Tó Cọ và Giải Việt dã thanh, thiếu niên mở rộng đã thu hút hơn 1.250 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh và các đoàn vận động viên tỉnh bạn như Sơn La, Ninh Bình. Thành công của mùa giải trước tạo tiền đề để Điện Biên tiếp tục tổ chức sự kiện trong năm 2026, từng bước xây dựng giải trở thành hoạt động thể thao có dấu ấn riêng của Mường Phăng.

Từ cuộc đua thể thao đến sản phẩm du lịch

Điểm khác biệt của Giải leo núi Pu Tó Cọ và Giải Việt dã nằm ở việc thể thao được đặt trong không gian lịch sử, văn hóa và cảnh quan đặc trưng của Điện Biên. Người tham gia không chỉ thi đấu mà còn có cơ hội trải nghiệm một hành trình khám phá Mường Phăng theo cách trực tiếp và sinh động.

Trong khuôn khổ giải, Ban Tổ chức dự kiến tổ chức các hoạt động tham quan Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân tại Mường Phăng, bản Che Căn, bản Kéo, hồ Pá Khoang và đảo Hoa anh đào. Cùng với đó là hoạt động trưng bày các sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản địa phương.

Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại khu Mường Phăng. (Ảnh: Vietnam+)

Tối 24/10, chương trình giao lưu văn nghệ của các đội văn nghệ quần chúng xã Mường Phăng cũng được tổ chức, góp phần tạo không gian giao lưu giữa vận động viên, người dân và du khách.

Việc kết hợp thi đấu thể thao với tham quan di tích, trải nghiệm văn hóa và quảng bá sản vật địa phương cho thấy định hướng xây dựng giải không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần. Qua đó, Mường Phăng có thêm một sản phẩm kết nối thể thao với lịch sử, văn hóa và du lịch, góp phần tạo sức hút đối với du khách trong và ngoài tỉnh.

Thông qua cung đường Pu Tó Cọ, những giá trị lịch sử của Mường Phăng tiếp tục được giới thiệu tới đông đảo vận động viên và du khách. Những địa danh vốn được biết đến qua sách báo, tư liệu và các di tích nay trở thành một phần của trải nghiệm thể thao, giúp lịch sử được tiếp cận bằng những cảm nhận trực tiếp hơn.

Theo định hướng của Ban Tổ chức, Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ sẽ từng bước trở thành hoạt động thường niên. Nếu được duy trì và phát triển ổn định, giải có thể trở thành một sản phẩm thể thao đặc trưng của Điện Biên, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho du lịch Mường Phăng.

Khi những bước chân của vận động viên nối dài từ Sở Chỉ huy chiến dịch lên đỉnh Pu Tó Cọ rồi trở về giữa không gian núi rừng, một hành trình mới đang được mở ra trên vùng đất lịch sử. Đó là hành trình kết nối quá khứ với hiện tại, thể thao với du lịch, rèn luyện sức khỏe với giáo dục truyền thống.

Và trên cung đường 17km ấy, mỗi vận động viên không chỉ hướng tới đích đến của một cuộc đua, mà còn cùng nhau “theo dấu chân Đại tướng,” tìm về một phần ký ức hào hùng của Điện Biên và góp phần lan tỏa những giá trị lịch sử tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay./.

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