Tuyên Quang hướng đến hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 1.300 người khuyết tật

Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030, khoảng 2.600 trẻ em và người khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 1.300 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện, đồng thời phát triển các mô hình giáo dục hòa nhập phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Kế hoạch hướng tới thực hiện đầy đủ hơn quyền của người khuyết tật; từng bước xây dựng môi trường không rào cản, giảm kỳ thị, phân biệt đối xử, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng trong công tác trợ giúp người khuyết tật.

Trong quá trình triển khai, tỉnh ưu tiên người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng, trẻ em, phụ nữ, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người sinh sống tại vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn.

Mục tiêu chung đến năm 2030 là nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm người khuyết tật được tiếp cận bình đẳng với giáo dục, lao động, việc làm, chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao; hỗ trợ người khuyết tật sống độc lập, hòa nhập cộng đồng và từng bước xây dựng môi trường thuận lợi, không rào cản.

Trong lĩnh vực y tế, tỉnh phấn đấu hằng năm có khoảng 90% người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe; ít nhất 80% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc, phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm. Giai đoạn 2026-2030, khoảng 2.600 trẻ em và người khuyết tật được hỗ trợ phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp.

Về giáo dục và đào tạo nghề, tỉnh đặt mục tiêu 90% trẻ em khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận giáo dục mầm non, phổ thông; hỗ trợ đào tạo nghề cho khoảng 1.300 người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện, đồng thời phát triển các mô hình giáo dục hòa nhập phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Trong lĩnh vực việc làm và sinh kế, 100% người khuyết tật có nhu cầu, đủ điều kiện được hướng dẫn, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để tự tạo việc làm, khởi nghiệp, phát triển sản xuất.

Tỉnh cũng chú trọng kết nối đào tạo nghề với tư vấn việc làm, tín dụng và hỗ trợ sinh kế; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã tạo cơ hội việc làm phù hợp cho người khuyết tật.

Một trong những nội dung quan trọng của Kế hoạch là từng bước bảo đảm khả năng tiếp cận công trình, giao thông, dịch vụ công và môi trường số. Tỉnh phấn đấu 100% công trình xây dựng mới bảo đảm khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật; khoảng 50% công trình hiện có được cải tạo, trong đó có trụ sở cơ quan nhà nước, bến xe, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và nhà ở.

Khoảng 50% người khuyết tật có nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông được tiếp cận phương tiện phù hợp hoặc được hỗ trợ tương đương. Người khuyết tật sử dụng phương tiện giao thông công cộng được thực hiện chính sách miễn, giảm giá vé theo quy định.

Cùng với đó, tỉnh từng bước nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ thông tin, truyền thông và các nền tảng số; phấn đấu mức độ tiếp cận công nghệ thông tin, truyền thông của người khuyết tật đạt ít nhất một phần ba mức độ tiếp cận chung của tỉnh. Người khuyết tật đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí khi có yêu cầu; từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các nền tảng số.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ về truyền thông, chăm sóc sức khỏe và phục hồi chức năng, trợ giúp xã hội, giáo dục hòa nhập, đào tạo nghề, việc làm, xây dựng công trình tiếp cận, giao thông, trợ giúp pháp lý, văn hóa, thể thao và phòng ngừa rủi ro thiên tai, dịch bệnh./.

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