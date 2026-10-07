Quảng Trị giao 5 Phó Chủ tịch tỉnh trực tiếp phụ trách các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026. Đáng chú ý, cả 5 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa được phân công trực tiếp phụ trách, tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc tại những dự án nhiều khó khăn nhất.

Năm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp nắm từng nhóm dự án, làm việc với chủ đầu tư và địa phương để kiểm tra tiến độ, xác định rõ khâu đang ách tắc và xử lý ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền. Các vấn đề vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo để kịp thời đề xuất hướng giải quyết.

Cùng với đó, tỉnh yêu cầu hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền trước ngày 8/10, phấn đấu giải ngân 100% nguồn vốn được phép kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 trước ngày 31/12.

Áp lực giải ngân hiện rất lớn khi đến ngày 1/10, Quảng Trị mới giải ngân hơn 769 tỷ đồng trong tổng số 2.708 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương năm 2025 được phép kéo dài sang năm 2026, đạt gần 30%; còn hơn 1.900 tỷ đồng phải giải ngân trong thời gian chưa đầy ba tháng.

Do thời hạn thực hiện và giải ngân nguồn vốn này đến hết năm 2026, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư rà soát, cập nhật tiến độ, xác định cụ thể phần việc còn tồn đọng và báo cáo ngay những khó khăn, vướng mắc để các Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách chỉ đạo xử lý.

Những nội dung khó khăn được tập trung tháo gỡ gồm giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu, thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán. Tiến độ từng dự án được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với khâu đang gây ách tắc, thay vì chỉ theo dõi tỷ lệ giải ngân chung.

Ngay sau khi có chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp làm việc với một số nhóm dự án được giao theo dõi để nắm tiến độ và tháo gỡ vướng mắc; trong đó, có các dự án thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật, dự án đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây và dự án hạ tầng kết nối giao thông từ Trung tâm huyện Quảng Trạch đến Quốc lộ 12A.

Cùng với việc lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp nắm dự án, trách nhiệm của chủ đầu tư được siết chặt. Tỉnh yêu cầu người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện và giải ngân; trường hợp không giải ngân hết dẫn đến mất hoặc hủy vốn thì phải chịu trách nhiệm. Đối với những dự án chậm trễ thuộc thẩm quyền của sở, ngành, địa phương, trách nhiệm cũng được đặt vào người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó.

Trước đó, ngày 30/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu rà soát, báo cáo tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 để phục vụ đánh giá cán bộ quý III/2026 và giao chỉ tiêu giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Việc tiếp tục phân công 5 Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách các nhóm dự án gặp nhiều khó khăn đang tăng cường trách nhiệm chỉ đạo đối với phần vốn và phần việc còn chậm.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị được giao làm đầu mối theo dõi, tổng hợp tiến độ; Kho bạc Nhà nước khu vực XII được tỉnh yêu cầu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ thanh toán và báo cáo chi tiết tình hình giải ngân hằng tuần. Các chủ đầu tư phải thực hiện đầy đủ chỉ đạo của Phó Chủ tịch trực tiếp phụ trách, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giải ngân 100% vào cuối năm nay./.

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