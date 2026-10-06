Vinh danh 15 thanh niên sống đẹp tiêu biểu toàn quốc năm 2026

Lễ trao giải “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sẽ vinh danh 15 thanh niên tiêu biểu xuất sắc toàn quốc. Sự kiện là điểm nhấn trong chương trình gala “Thanh niên sống đẹp” - một trong những hoạt động trọng tâm của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam trong ngày 10/10.

Đây là thông tin vừa được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho biết tại buổi gặp gỡ báo chí chiều nay, 6/10, nhằm giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Gala “Thanh niên sống đẹp” được xây dựng theo mạch những câu chuyện đẹp - những con người đẹp - những hành động đẹp, kết hợp giữa nghệ thuật, phóng sự và giao lưu với các nhân vật tiêu biểu, đặc biệt là vinh danh 15 thanh niên tiêu biểu, xuất sắc. Mỗi cá nhân được trao bằng khen, giấy chứng nhận, biểu trưng giải thưởng và phần thưởng trị giá 10 triệu đồng.

Bên cạnh chương trình gala, trong hai ngày 10 và 11/10, tại Thủ đô Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập với chủ đề Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hoạt động là lễ chào cờ và tổng kết hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, dự kiến có sự tham của 1.200 cán bộ hội, hội viên, thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố và Thủ đô Hà Nội.

Trong hai ngày 10 và 11/10, tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được tổ chức triển lãm 70 năm nhằm tái hiện quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của hội qua các thời kỳ; giới thiệu những dấu mốc, phong trào, chương trình, công trình, phần việc và những đóng góp tiêu biểu của các thế hệ cán bộ hội, hội viên, thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Không gian triển lãm đồng thời giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm sáng tạo, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên, sản phẩm thủ công, sản phẩm văn hóa đặc trưng và sản phẩm tiêu biểu gắn với hoạt động, phong trào hội. Bên cạnh đó là các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Tối 11/10, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, trao Giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026 cho 70 cán bộ hội tiêu biểu, xuất sắc. Tại Lễ kỷ niệm, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý được Đảng, Nhà nước trao tặng để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ, tầng lớp thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khép lại chuỗi hoạt động là Đại nhạc hội thanh niên 2026 với không gian âm nhạc trẻ trung, sôi động, quy tụ nhiều nghệ sỹ, ca sỹ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hòa Minzy, ERIK, Nguyễn Trần Trung Quân, Võ Hạ Trâm, Hoàng Bách, Đông Hùng, Hà Myo… hứa hẹn mang đến một đêm nhạc bùng nổ, giàu cảm xúc và trở thành điểm hẹn được mong chờ của thanh niên Thủ đô./.

TP Hồ Chí Minh tuyên dương 50 gương thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác Đại hội Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác năm 2026 đã tuyên dương 50 gương điển hình xuất sắc, lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến.