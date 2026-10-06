TP Hồ Chí Minh: Ngoại giao nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ đối ngoại

Ngày 6/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công tác đối ngoại nhân dân năm 2026, cung cấp thông tin, trao đổi về giải pháp đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố, đóng góp vào sự phát triển chung của Thành phố và đất nước trong tình hình mới.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng đại diện Thành ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; một số sở, ngành, đơn vị liên quan; lãnh đạo các tổ chức thành viên của Liên hiệp cùng đại diện kiều bào cùng dự hội nghị.

Chia sẻ kết quả công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố, ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hơn 37 năm qua, Liên hiệp cùng các tổ chức thành viên chủ động trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa, kinh tế; tham gia kết nối các tổ chức trong nước và quốc tế.

Cùng với đó là vận động, đấu tranh dư luận trên nhiều vấn đề liên quan đến bảo vệ hòa bình, môi trường sinh thái, chủ quyền quốc gia; gắn kết hoạt động hữu nghị với các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, kinh tế, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ đối ngoại chung của Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, trong lĩnh vực thực hiện công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, tính từ ngày 1/7/2025-30/6/2026, Liên hiệp phối hợp các tổ chức thành viên tổ chức 163 sự kiện đối ngoại nhân dân, bên cạnh các hoạt động thường xuyên.

Liên hiệp tập trung vào các hoạt động: Tổ chức kỷ niệm Quốc khánh và các mốc quan hệ song phương của các nước với Việt Nam; đón tiếp, trao đổi đoàn công tác với các đối tác nước ngoài; hoạt động giao lưu, lễ hội văn hóa; kết nối hợp tác giáo dục và phát triển bền vững; hoạt động nhân đạo, đoàn kết quốc tế; giáo dục truyền thống.

Thời gian tới, Liên hiệp tiếp tục phát huy vai trò là nhịp cầu hữu nghị, nơi kết nối nhân dân, kết nối tri thức, kết nối nguồn lực và kiến tạo những giá trị hợp tác bền vững.

Liên hiệp đề nghị, các sở, ban, ngành Thành phố tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện, lồng ghép hoạt động đối ngoại nhân dân vào các chương trình hợp tác quốc tế của ngành, lĩnh vực mình để đối ngoại nhân dân thực sự trở thành nguồn lực cho phát triển của Thành phố và đất nước.

Cũng tại hội nghị, bà Lê Thị Diệu Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Liên hiệp luôn xác định việc kết nối, vận động và phát huy nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đồng thời chú trọng làm cầu nối giữa các tổ chức nước ngoài với các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối tác Việt Nam trên địa bàn Thành phố.

Những hoạt động tích cực của Liên hiệp góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh trở thành địa phương hợp tác tốt và sử dụng hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài; đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội và góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu của Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có 117 tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp phép hoạt động trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, phát triển cộng đồng… Trong năm 2026, tính đến tháng 9, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã phê duyệt 30 hồ sơ xin tiếp nhận và thực hiện khoản viện trợ dự án hoặc phi dự án với tổng vốn viện trợ cam kết khoảng 302 tỷ đồng, bao gồm 20 khoản viện trợ dưới hình thức dự án với giá trị cam kết là 137 tỷ đồng và 10 khoản viện trợ phi dự án với giá trị cam kết 165 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo về tình hình thực hiện công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; kết quả hoạt động phi chính phủ nước ngoài năm 2026; cập nhật và trao đổi thông tin, kiến thức về quy định của pháp luật Việt Nam trong công tác về quản lý, sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam; hướng dẫn hoạt động hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế…/.

Các tỉnh, thành phía Nam tăng cường phối hợp trong công tác ngoại giao nhân dân Các địa phương trong Cụm thi đua số 3 thống nhất tăng cường phối hợp đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ với bạn bè quốc tế và vận động nguồn lực gắn với nhu cầu địa phương.

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