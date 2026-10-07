Quảng Ngãi hoàn thành bàn giao 4 đợt mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ

Ngày 7/10, tại Hội trường Trạm khách T50, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, đồng thời tổ chức bàn giao hơn 2.200 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) giám định ADN để xác định danh tính liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Lễ dâng hoa, dâng hương diễn ra đúng 6 giờ 30 sáng tại Hội trường T50, số 142 Lê Trung Đình, phường Cẩm Thành. Các đại biểu đã dành một phút mạc niệm để tưởng nhớ tri ân các các Anh hùng liệt sỹ. Đúng 7 giờ các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ được đưa lên xe ôtô di chuyển từ Quảng Ngãi đến sân bay Chu Lai (thành phố Đà Nẵng) để bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội.

Theo Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sỹ tỉnh Quảng Ngãi, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hoa tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN)

Tỉnh Quảng Ngãi xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thể hiện trách nhiệm và tình cảm đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Qua hơn 2 tháng triển khai, 12 đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ của tỉnh Quảng Ngãi cùng với sự hỗ trợ giúp sức của nhiều lực lượng, chính quyền địa phương đã không kể ngày nghỉ, ngày lễ, tổ chức khai quật 13.514 mộ và lấy hơn 9.000 mẫu sinh phẩm. Trước đó, Ban Chỉ đạo đã hoàn thành tổ chức bàn giao 3 đợt mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ; đợt 4 (đợt cuối) diễn ra trong sáng 7/10.

Những mẫu sinh phẩm khai quật, được bàn giao không chỉ phục vụ công tác giám định, xác định danh tính liệt sỹ mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc; đáp ứng niềm mong mỏi hàng chục năm qua của nhiều gia đình, thân nhân liệt sỹ./.

An Giang: Tập trung toàn lực cho công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ Tỉnh An Giang quyết tâm hoàn thành công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sỹ chưa xác định thông tin trong các nghĩa trang trước ngày 30/4/2027 với phương châm “Còn thông tin là còn tìm kiếm."