Quảng Ngãi: Đưa các liệt sỹ trở về quê hương sau nhiều năm nằm lại chiến trường

Sáng 5/10, tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Ba Động, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Động và xã Đặng Thùy Trâm (tỉnh Quảng Ngãi) đã chức Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sỹ, những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong không khí trang nghiêm và xúc động, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai xã Ba Động, Đặng Thùy Trâm, đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Động đọc điếu văn, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ.

Điếu văn nhấn mạnh, trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm gian khổ nhưng oanh liệt của dân tộc, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, các anh đã gác lại tuổi thanh xuân, xếp lại bút nghiên để lên đường chiến đấu, dâng hiến máu xương cho nền độc lập, tự do của đất nước. Sự hy sinh dũng cảm của các anh đã góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc, hòa vào từng tấc đất quê hương.

Sau nhiều năm nằm lại tại các chiến trường xa xôi, với sự nỗ lực, quyết tâm của Đội quy tập, 12 hài cốt liệt sỹ đã được tìm kiếm, cất bốc và đưa trở về yên nghỉ trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Ba Động - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi khởi nguồn của cuộc Khởi nghĩa Ba Tơ lịch sử (11/3/1945).

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ba Động Nguyễn Văn Sinh khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm lo chu đáo phần mộ các liệt sỹ, đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Lễ truy điệu và an táng diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện nghĩa tình sâu nặng đối với các thế hệ cha anh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, 7 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 36 hài cốt liệt sỹ. Thời gian tới, các địa phương sẽ phối hợp tổ chức lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sỹ theo đúng quy định.

Quảng Ngãi đã hoàn thành khai quật 13.656 phần mộ tại 113 nghĩa trang liệt sỹ, thu nhận hơn 9.069 mẫu sinh phẩm bảo đảm điều kiện phục vụ giám định ADN. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã bàn giao 6.883 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội và dự kiến tiếp tục bàn giao thêm 2.186 mẫu trong tuần này./.

Tiến độ công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ xác định danh tính đạt gần 95% Tính đến ngày 23/9, công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sỹ cũng được đẩy mạnh, có 199.908 mộ liệt sỹ được lấy mẫu hài cốt, đạt 94,78% tiến độ.