Đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng

Vượt qua những khó khăn do trời mưa lớn trong những ngày qua, ngày 1/10, tại công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (Đội 74) đã phát hiện, quy tập được 19 hài cốt liệt sỹ, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ đã được phát hiện, quy tập lên 701 hài cốt, gồm 668 hài cốt liệt sỹ riêng lẻ, 33 bộ hài cốt liệt sỹ tại 8 vị trí mộ tập thể và 304 bộ di vật.

Theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong ngày 1/10, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, đã huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải 3,5 tấn, xử lý hơn 500m3 đất phục vụ công tác đào, vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Trong những ngày qua, thời tiết tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến bất thường với nắng nóng vào ban ngày và mưa to vào buổi chiều tối, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng.

Nước mưa làm ngập các hố đào, làm nhão đất khu vực khai quật gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ. Các cán bộ, chiến sỹ K74 phải sử dụng bơm công suất lớn để hút nước khỏi các hố khai quật; che bạt và sử dụng phương pháp đào thủ công khi tìm kiếm hài cốt các liệt sỹ.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội K74 cho biết, dù thời tiết không thuận lợi, vừa nắng gắt lẫn mưa nhiều, các cán bộ, chiến sỹ Đội K74 đều quán triệt tư tưởng sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhưng chu đáo, đảm bảo an toàn, không nhầm lẫn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

“Mưa lớn coi như mưa nhỏ, mưa nhỏ coi như không mưa. Khi phát hiện hài cốt là căng bạt, chăng đèn làm cả trưa, cả tối xuyên đêm để đưa các bác lên. Nếu mưa phải dùng máy bơm công suất lớn bơm nước liên tục, không để nước ngập khu vực hài cốt, không để các bác nằm trong nước mưa,” Trung tá Lê Ngọc Hà chia sẻ.

Cũng theo Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trang trọng tổ chức Lễ truy điệu các liệt sỹ tìm được tại công viên Lê Thị Riêng và an táng hài cốt tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố./.

Đẩy nhanh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sỹ tại ấp Phước Bình, xã Ô Lâm, An Giang, nâng tổng số hài cốt liệt sỹ được Đội K92, Đội K93 của tỉnh tìm kiếm và quy tập lên 286 bộ hài cốt liệt sỹ.

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