Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc thọ người cao tuổi tại Đà Nẵng

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chiều 1/10, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe người cao tuổi tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi, lãnh đạo các sở, ngành và phường Hòa Xuân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm gia đình các cụ ông Vương Nghiên và Đinh Văn Thảo, cùng sinh năm 1926, cùng trú tại phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Gia đình cụ Vương Nghiên là gia đình có công với cách mạng, có 2 liệt sỹ. Bản thân cụ Vương Nghiên từng tham gia hoạt động cách mạng và bị địch bắt, tù đày. Tròn 100 tuổi, cụ ông vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, nói chuyện và vận động tốt.

Đến thăm gia đình cụ Vương Nghiên, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vui mừng khi thấy cụ có sức khỏe tốt, chúc cụ bước sang tuổi 100 mạnh khỏe, sống vui, sống có ích, tiếp tục là điểm tựa tinh thần và tấm gương cho con cháu.

Thăm và chúc thọ cụ ông Đinh Văn Thảo, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc cụ luôn khỏe mạnh, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu phát huy truyền thống gia đình, góp phần xây dựng quê hương, thành phố ngày càng phát triển.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước (hàng đầu, thứ tư từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình cụ ông Vương Nghiên (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng). (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, người cao tuổi luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội. Việc chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm được các cấp từ Trung ương đến địa phương quan tâm thường xuyên, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của gia đình và cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước đề nghị, trong thời gian tới, các cấp chính quyền thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách dành cho người cao tuổi, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn. Địa phương cũng tạo điều kiện tốt nhất để người cao tuổi được tham gia các hoạt động phù hợp, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín và vai trò trong gia đình, cộng đồng...

Theo thống kê của thành phố Đà Nẵng, toàn thành phố hiện có hơn 418.600 người cao tuổi, chiếm 13,65% dân số. Thời gian qua, các cấp chính quyền, hội, đoàn thể thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe và tham gia các phong trào thi đua.

Trong năm qua, toàn thành phố có gần 36.000 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ nhân Ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam. Trong đó, hơn 6.000 cụ thọ 90, 95, 100 tuổi và trên 101 tuổi được Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng gửi thiệp chúc thọ./.

Lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam 2026 Tại Lễ phát động, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vì người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà khẳng định người cao tuổi là vốn quý của dân tộc, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.