Hải Phòng: Tìm thấy 21 bộ hài cốt tại gò Mả Chìa sau hơn 70 năm

Theo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng, sau ba ngày khai quật, đến 19 giờ ngày 29/9/2026, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện và quy tập 21 bộ hài cốt tại khu vực gò Mả Chìa, thôn Mai Sơn, xã Vĩnh Bảo.

Riêng trong chiều 28/9, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện thêm 3 bộ hài cốt liệt sỹ và đồng bào bị sát hại hơn 7 thập kỷ trước.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 (Ban chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ) thành phố Hải Phòng, công tác dâng hương tưởng niệm, khai quật gò Mả Chìa được triển khai từ sáng 26/9.

Các lực lượng chức năng phối hợp với chuyên gia kỹ thuật rà quét bằng thiết bị radar xuyên đất (GPR), đồng thời đào bới tỉ mỉ tại khu vực.

Đại diện Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Bảo cho biết, theo các tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng, những năm 1950-1951, thực dân Pháp thiết lập bốt Mai Sơn tại khu vực này.

Trong các trận càn quét, quân Pháp bắt giữ, tra tấn và sát hại nhiều cán bộ, du kích cách mạng cùng người dân yêu nước các xã lân cận, sau đó vùi lấp tập thể tại gò Mả Chìa.

Trải qua hơn 70 năm, địa hình, địa vật khu vực đã có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, ký ức về sự hy sinh của 8 cán bộ, du kích có tên trên bia tưởng niệm gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Cảm, Hà Văn Rặc, Đỗ Ngọc Bích, Đỗ Văn Choát, Nguyễn Văn Gắng, Vũ Văn Hữu, Phạm Văn Choát và Vũ Văn Tuân, cùng hàng trăm đồng bào tử nạn vẫn được lưu giữ.

Việc tìm thấy 20 bộ hài cốt tại gò Mả Chìa là minh chứng lịch sử về giai đoạn đấu tranh gian khổ của quân và dân ta.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành các thủ tục, kiểm kê, lập hồ sơ và bảo quản hài cốt tại khu vực nhà quàn. Công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi khai quật tại khu vực Mả Chìa vẫn đang được các lực lượng phối hợp đẩy nhanh tiến độ.

Ông Đào Trọng Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố cho biết sau khi hoàn thành việc quy tập, địa phương sẽ tổ chức lễ cầu siêu, truy điệu và an táng trang trọng các anh hùng liệt sỹ và đồng bào tử nạn tại khu vực Mả Chìa.

Khu vực này dự kiến được đầu tư xây dựng thành Khu tưởng niệm, trở thành "địa chỉ đỏ" về giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" cho các thế hệ mai sau./.



Hải Phòng: Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Mả Chìa Công tác khai quật, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại khu vực Mả Chìa là nhiệm vụ chính trị quan trọng, chính quyền địa phương đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị để triển khai thực hiện.