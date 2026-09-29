Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại Hà Nội

Ngày 28/9/2026, tại xã Phú Xuyên (thành phố Hà Nội), đồng chí Tô Huy Vũ - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cùng các đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 8, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Nhân dịp này, Agribank đã trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã thông tin tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội và các cơ quan chức năng trong kỳ tiếp xúc trước.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, cử tri xã Phú Xuyên đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề thiết thực gắn liền với đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp ghi nhận, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại để chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đồng chí Tô Huy Vũ trực tiếp trao đổi, làm rõ những nội dung cử tri quan tâm, đặc biệt là các cơ chế, chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng chí nhấn mạnh: “Việc thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri không chỉ là trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội mà còn là cơ sở quan trọng để các chính sách đi vào thực tiễn, đáp ứng tốt nhất nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Với vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong đầu tư phát triển “Tam nông,” Agribank cam kết tiếp tục dành nguồn lực đồng hành cùng các địa phương phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh, hỗ trợ các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.”

Nhân dịp này, thay mặt Agribank, đồng chí Tô Huy Vũ đã trao kinh phí an sinh xã hội 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Nhà Đại đoàn kết và 10 sổ tiết kiệm cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã: Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực và Đại Xuyên. Nguồn kinh phí này góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc địa phương chung tay chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, giúp các gia đình yên tâm lao động sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái" trong cộng đồng.

Đồng chí Tô Huy Vũ trao biểu trưng 1 tỷ đồng của Agribank hỗ trợ sửa chữa, xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã Phú Xuyên, Chuyên Mỹ, Phượng Dực và Đại Xuyên. (Ảnh: Vietnam+)

Trước đó, vào tháng 5/2026, trong hoạt động tiếp xúc cử tri của Đơn vị bầu cử số 8, Agribank cũng đã phối hợp trao 1 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết tại 4 xã (Mỹ Đức, Hồng Sơn, Phúc Sơn, Hương Sơn) và trao tặng trực tiếp 250 triệu đồng cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Song song với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ kinh doanh, Agribank luôn thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Những mái ấm Đại đoàn kết được dựng xây cùng các chương trình hỗ trợ sinh kế, giáo dục, y tế, cứu trợ thiên tai... đã và đang thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó mật thiết của Agribank với khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Với tinh thần “Không để lại ai phía sau,” Agribank không chỉ đồng hành cùng người dân trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mà còn chung tay chăm lo các đối tượng yếu thế, những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần cùng các địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, hướng tới sự phát triển bền vững và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân./.

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