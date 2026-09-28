Xã hội

Kịp thời cứu 3 người mắc kẹt trong vụ sập gác căn nhà trong hẻm

Khoảng 16 giờ ngày 28/9, người dân trong hẻm 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện phần gác lửng của căn nhà đổ sập, 3 người mắc kẹt.

Hồng Đạt
Nạn nhân được cứu nạn kịp thời. (Ảnh: TTXVN phát)
Nạn nhân được cứu nạn kịp thời. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến tối 28/9, lực lượng chức năng Thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa, xử lý hiện trường vụ sập gác lửng tại một căn nhà trong hẻm 1128/15 đường Trường Sa, phường Phú Nhuận, khiến 3 người mắc kẹt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 28/9, người dân trong hẻm bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra từ một căn nhà. Khi chạy đến kiểm tra, người dân phát hiện phần gác lửng của căn nhà đổ sập, bụi bốc lên nhiều.

Thời điểm xảy ra sự cố, có 3 người trong căn nhà, trong đó 2 người ở trên gác và 1 người ở phía dưới. Phần gác được làm bằng ván gỗ, bên dưới có các thanh sắt giằng. Khi gác bất ngờ sập xuống, cả 3 người bị mắc kẹt.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 17 nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tổ chức trinh sát, dọn dẹp chướng ngại vật và tiếp cận vị trí các nạn nhân. Sau đó, cả 3 người được đưa ra ngoài an toàn. Các nạn nhân chỉ bị thương nhẹ và được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất để kiểm tra, sơ cứu.

Đến hơn 18 giờ, lực lượng chức năng phong tỏa căn nhà xảy ra sự cố, đồng thời kiểm tra, xử lý hiện trường nhằm bảo đảm an toàn cho các hộ dân lân cận.

Nguyên nhân vụ sập gác đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cháy nhà #hỏa hoạn #sập gác lửng TP. Hồ Chí Minh
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