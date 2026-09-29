Ngày 29/9, tại xã Vũ Quý (tỉnh Hưng Yên), Trung đoàn Tên lửa 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không-Không quân phối hợp với xã Vũ Quý tổ chức lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 263, Sư đoàn 367 Quân chủng Phòng không-Không quân.

Tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Tuân, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367 khẳng định quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân của Chủ tịch nước là sự ghi nhận, tôn vinh xứng đáng của Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đối với những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại úy Nguyễn Văn Tích trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Phần thưởng cao quý này là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của cá nhân đồng chí, của gia đình, dòng họ và địa phương, đồng thời cũng là niềm vinh dự, là mốc son chói lọi trong bảng vàng truyền thống của Trung đoàn Tên lửa 263 và Sư đoàn Phòng không 367.

Phát huy truyền thống Sư đoàn 367 anh hùng và tấm gương chiến đấu dũng cảm của Đại úy Nguyễn Văn Tích, thời gian tới Trung đoàn tên lửa 263 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của Sư đoàn, Trung đoàn; về thân thế, sự nghiệp và những thành tích đặc biệt xuất sắc của Đại úy, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tích, qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sỹ niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước; giúp cán bộ chiến sĩ nâng cao trách nhiệm, tổ chức triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện có hiệu quả các mục tiêu được giao.

Trung đoàn chú trọng tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu,” góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không - Không quân trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đại úy Nguyễn Văn Tích. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại diện Sư đoàn 367 đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân cho Đại úy Nguyễn Văn Tích.

Ông Nguyễn Văn Tích sinh năm 1930 tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (nay là xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên), ra trong gia đình có truyền thống yêu nước.

Mới 15 tuổi, ông đã tham gia giành chính quyền ở phủ, huyện rồi vào Đội Nông dân cứu quốc, Đội du kích xã.

Tháng 10/1950, ông nhập ngũ, bắt đầu cuộc đời binh nghiệp gắn với những năm tháng kháng chiến của dân tộc.

Tháng 6/1952, ông vinh dự được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam).

Từ tháng 6/1955 đến tháng 10/1982, ông giữ các chức vụ: Trung đội trưởng; Chủ nhiệm trinh sát; Đại đội trưởng; Trợ lý tác chiến Lữ đoàn 368 Đại đoàn 351, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 56; Trung đoàn phó; Trung đoàn trưởng Trung đoàn 263.

Các trận chiến đấu tiêu biểu của ông gắn liền với tiêu diệt nhiều "pháo đài bay" B52 như: ngày 12/10/1972, ông cùng Trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Quảng trực tiếp chỉ huy Tiểu đoàn 43 phóng 2 quả đạn bắn hạ 1 máy bay B52 của địch.

Tiếp đó, ngày 22/11/1972, ông cùng Phó Chính ủy Trung đoàn Cù Sĩ Điện chỉ huy đánh máy bay B52 tại khu vực Nghệ An. Đây là trận chiến ghi dấu ấn chiếc máy bay B52 bị bắn rơi trên đất liền đầu tiên của bộ đội tên lửa, là chiến công đặc biệt xuất sắc, sự kiện lịch sử huy hoàng nhất của Trung đoàn 263.

Ngoài ra, tháng 1/1973 ông còn chỉ huy Tiểu đoàn 41, Tiểu đoàn 56, Tiểu đoàn 43 bắn rơi 4 máy bay B52 của địch, góp phần vào chiến công xuất sắc của Quân đội ta trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc tặng hoa chúc mừng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tích. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Ngày 15/5/1975, ông vinh dự chỉ huy đội hình khí tài tên lửa của Trung đoàn 263 Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia diễu hành, diễu binh trong Lễ mừng chiến thắng Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tháng 10/1982 ông nghỉ hưu theo chế độ.

Trải qua hơn 40 năm công tác với 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dù ở cương vị nào ông cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ông được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Nhì, Ba; Huy hiệu 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm tuổi Đảng và nhiều Bằng khen, Giấy khen và phần thưởng cao quý khác./.

Bộ đội Tên lửa Phòng không sẵn sàng thế trận bảo vệ vùng trời Tổ quốc Bộ đội Tên lửa Phòng không ngày càng khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, phát triển chính quy hiện đại, tăng cường năng lực chiến đấu, sẵn sàng bảo vệ vùng trời Tổ quốc.