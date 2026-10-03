Tiến độ công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ xác định danh tính đạt gần 95%

Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) vừa công bố, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ” đang được các cấp, các ngành, các đơn vị và địa phương quyết liệt triển khai, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Tính đến ngày 23/9, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 2.803 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 1.773 hài cốt liệt sỹ trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 856 hài cốt tại Campuchia.

Cùng với đó, công tác lấy mẫu hài cốt phục vụ giám định, xác định danh tính liệt sỹ cũng được đẩy mạnh. Đến nay, có 199.908 mộ liệt sỹ được lấy mẫu hài cốt, đạt 94,78% tiến độ. Trong đó, 139.016 mộ đủ điều kiện lấy mẫu (đạt 69,35%), 60.892 mộ chưa đủ điều kiện lấy mẫu. Ngoài ra, 99.443 mẫu hài cốt liệt sỹ của các địa phương đã được tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản.

Song song với hoạt động tìm kiếm, quy tập, các địa phương và lực lượng chức năng đã tổ chức 18 lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ, đón 893 hài cốt liệt sỹ về an táng theo quy định.

Công tác rà phá bom mìn, vật nổ được triển khai đồng thời với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, đặc biệt tại những khu vực từng diễn ra chiến sự ác liệt. Đến ngày 23/9/2026, lực lượng chức năng đã rà phá được 15.615,8/22.725 ha, đạt 70,66% kế hoạch.

Đáng chú ý, tại vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang), diện tích đã rà phá đạt 4.395,6/4.460 ha, tương đương 98,56%. Để thực hiện nhiệm vụ, tổng cộng 360 đội rà phá được huy động, sử dụng 1.311 máy dò và trang thiết bị, với 5.183 người tham gia.

Những kết quả trên thể hiện nỗ lực lớn của các cấp, ngành và lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị-xã hội quan trọng, góp phần tri ân các anh hùng liệt sỹ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân liệt sỹ./.

Đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sỹ tại công viên Lê Thị Riêng Các cán bộ, chiến sỹ Đội K74 đều sẵn sàng “vượt nắng, thắng mưa” để hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương nhưng chu đáo, đảm bảo an toàn, không nhầm lẫn, không bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.