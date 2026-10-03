Thành phố Hồ Chí Minh: Đại lễ kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập đạo Cao Đài

Sáng 3/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất Cao Đài (Thánh Thất Cầu Kho) trang trọng tổ chức Đại lễ kỷ niệm “Hành trình 100 năm Ngày thành lập Đại đạo Tam kỳ Phổ độ” (23/8 Bính Dần, 1926-23/8 Bính Ngọ, 2026).

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng với những nghi lễ tôn giáo theo truyền thống đạo giáo Cao Đài; diễn văn ôn lại cội nguồn, quá trình hình thành, phát triển của đạo Cao Đài nói chung và Nam Thành Thánh Thất nói riêng trong suốt chiều dài 100 năm hành đạo; thuyết trình giáo lý; báo cáo đạo sự của Nam Thành Thánh Thất năm thứ 100 đạo lịch.

Đại diện Văn phòng Liên hiệp các Hội UNESCO khu vực phía Nam; đại diện Tòa Tổng Giám mục Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh… phát biểu chúc mừng; đánh giá cao tính nhân văn, hướng thiện và tinh thần đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc của đạo Cao Đài với tư cách một tôn giáo nội sinh của dân tộc Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Hữu Nhơn, Chánh Hội trưởng Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất, những năm qua, các tín hữu đồng đạo Nam Thành Thánh Thất luôn phát huy truyền thống là địa điểm khởi sinh đạo Cao Đài, thực hiện công tác đạo sự, tu học theo đúng những quy định của Hiến pháp và pháp luật theo tinh thần “tốt đạo, đẹp đời," góp phần vào sự nghiệp phụng sự nhân sinh thêm tốt đẹp.

Nhân sỹ Cao Đài Cao Minh Quân, đại diện Ban Cai quản Nam Thành Thánh thất tuyên đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất đã làm tốt vai trò hướng dẫn, vận động đồng bào Cao Đài Nam Thành Thánh Thất đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Không chỉ quan tâm, hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của các đạo hữu đồng đạo, Cao Đài Nam Thành Thánh Thất còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa với cộng đồng như khám, chữa bệnh miễn phí cho người tàn tật, người già neo đơn; quyên góp hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; tặng hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người nghèo, người gặp khó khăn trong cuộc sống; tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó…

Trong 7 năm qua, Ban Cai quản Nam Thành Thánh Thất cùng các đạo hữu thực hiện các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ; tặng học bổng Cao học, Đại học nước ngoài và trong nước, các cấp phổ thông cho con, em đạo hữu, học sinh, sinh viên nghèo… với tổng giá trị gần 12 tỷ đồng./.

Vĩnh Long: Thăm, chúc mừng chức sắc, chức việc đạo Cao Đài tiêu biểu Ngày 24/9, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cùng đại biểu các ban, ngành tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc, chức việc đạo Cao Đài tiêu biểu nhân Hội nghị Nhơn sanh và Đại lễ Vía Đức Diêu Trì Kim Mẫu.