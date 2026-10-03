Thu nhập người lao động tăng 9,9%, thị trường việc làm 9 tháng tiếp tục phục hồi

Theo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý 3/2026 và 9 tháng năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, tính chung 9 tháng năm nay, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt 53,8 triệu người, tăng 697.000 người so với cùng kỳ năm 2025. Riêng quý 3/2026, con số này đạt 54,1 triệu người, tăng 278.400 người so với quý trước.

Chất lượng nguồn lao động cũng được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ trong 9 tháng đạt 29,9%, tăng 0,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 3, tỷ lệ này đạt 30,4%, tăng 1,1 điểm phần trăm.

Số lao động có việc làm trong 9 tháng năm 2026 đạt 52,7 triệu người, tăng 683.800 người (tương ứng tăng 1,3%) so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực thành thị có 20,7 triệu người (chiếm 39,3%), khu vực nông thôn có 32 triệu người (chiếm 60,7%).

Xét theo khu vực kinh tế, xu hướng chuyển dịch lao động tiếp tục rõ nét. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 147.700 lao động so với cùng kỳ, chỉ còn 13,3 triệu người. Ngược lại, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 447.400 lao động, đạt 17,8 triệu người; khu vực dịch vụ tăng 384.100 lao động, đạt 21,6 triệu người.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tuy đã giảm còn 61,5% (32,4 triệu người), thấp hơn 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt trong khu vực nông nghiệp (98,7%). Điều này cho thấy việc thúc đẩy việc làm chính thức, bền vững vẫn là thách thức cần tiếp tục quan tâm.

Điểm sáng nổi bật là thu nhập của người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động quý 3/2026 đạt 9,2 triệu đồng/tháng, cao hơn 215.500 đồng so với quý 2/2026 và cao hơn 823.800 đồng, tương ứng tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 9 tháng năm 2026, thu nhập bình quân của người lao động đạt 9,1 triệu đồng/tháng, tăng 752.800 đồng, tương ứng tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 10,2 triệu đồng/tháng; lao động nữ đạt 7,8 triệu đồng/tháng. Lao động khu vực thành thị có thu nhập 10,7 triệu đồng/tháng, cao hơn khu vực nông thôn (8 triệu đồng/tháng).

Đối với nhóm lao động làm công hưởng lương, thu nhập bình quân đạt 10,1 triệu đồng/tháng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Lao động nam làm công hưởng lương đạt 10,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ đạt 9,6 triệu đồng/tháng. Theo khu vực, lao động thành thị đạt 11,2 triệu đồng/tháng, cao hơn khu vực nông thôn (9,2 triệu đồng/tháng).

Kết quả điều tra cũng cho thấy tâm lý tích cực của các hộ gia đình. Trong tháng 9/2026, tỷ lệ hộ đánh giá thu nhập không thay đổi hoặc tăng so với cùng kỳ năm trước đạt 97,1%. Trong quý 3/2026, tỷ lệ này là 96,8%. Nguyên nhân chính khiến thu nhập tăng là do tăng thu từ tiền lương, tiền công (68,5% hộ đánh giá).

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động 9 tháng năm 2026 duy trì ở mức 2,22%, tương đương cùng kỳ năm trước. Khu vực thành thị là 2,55%, nông thôn là 1,99%. Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị tiếp tục dưới 3%, thấp hơn mục tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP.

Tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động chỉ còn 1,53%, giảm 0,12 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Số người thiếu việc làm là 721.300 người, giảm 43.000 người so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, thất nghiệp thanh niên (15-24 tuổi) vẫn ở mức cao. Tính chung 9 tháng, tỷ lệ này là 8,87%. Khu vực thành thị đạt 10,97%, nông thôn là 7,68%. Trong quý 3/2026, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên không có việc làm và không tham gia học tập, đào tạo.

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 đã có sự phục hồi rõ nét về cả số lượng và chất lượng việc làm, cùng với mức tăng thu nhập đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng, cần tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề, giảm lao động phi chính thức và tạo thêm cơ hội việc làm bền vững cho thanh niên./.

Nâng cao năng suất lao động gắn với phát triển thị trường lao động hiện đại Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập trong Kế hoạch nâng cao năng suất lao động quốc gia là thúc đẩy chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao.