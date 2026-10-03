FPT Polytechnic đầu tư không gian đào tạo mới tại thành phố Đà Nẵng

Ngày 3/10, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic chính thức khánh thành tòa nhà mới tại Đà Nẵng với tổng diện tích sàn hơn 14.000m², tạo thêm không gian đào tạo, trải nghiệm và hướng nghiệp cho sinh viên cũng như thanh niên khu vực miền Trung.

Tọa lạc tại số 137 Nguyễn Thị Thập, phường Thanh Khê, tòa nhà mới của FPT Polytechnic được xây dựng với 13 tầng nổi và một tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 14.000m², sức chứa gần 10.000 sinh viên.

Công trình bổ sung đáng kể không gian phục vụ hoạt động đào tạo tại cơ sở Đà Nẵng. Hệ thống phòng học, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, studio và các không gian học tập linh hoạt được bố trí theo hướng tăng khả năng thực hành, làm việc nhóm và triển khai các dự án trong quá trình học. Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với định hướng “Thực học-Thực nghiệp” mà FPT Polytechnic theo đuổi, trong đó khoảng 70% thời lượng học tập được dành cho thực hành.

Không gian mới đồng thời tạo điều kiện quy tụ đội ngũ giảng viên tại một môi trường đào tạo tập trung, qua đó tăng cơ hội trao đổi chuyên môn, phối hợp trong giảng dạy và hỗ trợ người học trong quá trình thực hành, thực hiện dự án.

Với quy mô này, tòa nhà không chỉ phục vụ hoạt động đào tạo thường xuyên của sinh viên FPT Polytechnic Đà Nẵng mà còn có thể trở thành địa điểm tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng và kết nối nghề nghiệp dành cho thanh niên khu vực miền Trung.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tiến sỹ Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT bộc bạch rằng trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh khiến chúng ta khó thấy trước được tương lai, FPT Polytechnic chính là một lựa chọn cho thanh niên trong đào tạo nghề nghiệp. Định hướng việc làm tốt trong và ngoài nước cho giới trẻ là sứ mệnh của Tổ chức Giáo dục FPT và FPT Polytechnic.

Lễ khánh thành tòa nhà.

Theo định hướng này, công nghệ được xem như một phần của quá trình học nghề thay vì một nội dung tách biệt. Người học có thể sử dụng các công cụ công nghệ trong quá trình tìm hiểu, thiết kế, thử nghiệm và hoàn thiện sản phẩm, qua đó từng bước hình thành năng lực thích ứng với sự thay đổi của công việc.

Với khả năng tổ chức nhiều loại hình hoạt động học tập, thực hành và trải nghiệm, công trình có thể tạo thêm cơ hội để thanh niên miền Trung-Tây Nguyên tiếp cận công nghệ, kỹ năng nghề, thông tin hướng nghiệp và môi trường làm việc thực tế./.

Hợp tác FPT và Mila góp phần thúc đẩy phát triển AI tại Việt Nam Việt Nam xác định, hợp tác quốc tế là một trụ cột then chốt để kết nối tri thức, tranh thủ nguồn lực xây dựng hệ sinh thái AI toàn cầu nhân văn và bền vững, đồng hành cùng quốc tế trong kỷ nguyên số.