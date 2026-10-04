VN giành 6 huy chương Vàng Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Lễ bế mạc Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) đã diễn ra chiều nay, 4/10, tại Hà Nội.

Kết quả có 51 thí sinh đoạt huy chương Vàng, 48 thí sinh đoạt huy chương Bạc, 60 thí sinh đoạt huy chương Đồng và 22 thí sinh được trao giải Khuyến khích.

Các giải thưởng đặc biệt được dành cho 1 thí sinh có tổng điểm cao nhất, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi lý thuyết, 1 thí sinh có thành tích tốt nhất phần thi thực hành, 1 nhóm gồm 7 thí sinh chiến thắng cuộc thi đồng đội và 5 đội chiến thắng cuộc thi poster.

Với tư cách nước chủ nhà, Việt Nam có 2 đội tham dự, gồm Đội Việt Nam 1 (đội chính thức) và Đội Việt Nam 2 (Guest Team), với tổng cộng 10 học sinh. Cả 10/10 học sinh Việt Nam đều đoạt huy chương, trong đó có 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc.

Cụ thể, đội Việt Nam 1 giành 2 huy chương vàng và 3 huy chương bạc. Các học sinh đoạt huy chương vàng là em Nguyễn Tuấn Kiệt (lớp 12 Lý 2, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội), em Lê Gia Hồng Minh (lớp 12 Lý 1, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam). Đoạt huy chương Bạc là các học sinh Trần Minh Thái, Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Trường Chinh, cùng đến từ Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam.

Ban tổ chức trao huy chương Vàng cho các thí sinh. (Ảnh: Vietnam+)

Đội Việt Nam 2 (Guest Team) giành 4 huy chương Vàng và một huy chương Bạc. Đoạt huy chương Vàng là các học sinh Lê Bá Tuấn Việt (lớp 12A3 Lý, Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Lê Quang Trí (lớp 12 Lý, Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Quang Dũng và Mai Văn Khánh (cùng học lớp 12 Lý, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Em Đinh Quang Dũng (lớp 12A5, Trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ) giành huy chương Bạc.

Đội Việt Nam 2 được tuyển chọn từ học sinh trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc đáp ứng điều kiện tham dự, qua đó mở rộng cơ hội phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội về thiên văn và vật lý thiên văn.

Kỳ thi Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) có 312 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 309 thí sinh dự thi. Đây là kỳ thi Olympic khoa học quốc tế có quy mô lớn, yêu cầu chuyên môn cao trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn dành cho học sinh trung học phổ thông.

Các nội dung thi cá nhân gồm: lý thuyết, quan sát qua kính thiên văn và quan sát trong nhà chiếu hình. Các phần thi đòi hỏi thí sinh kết hợp kiến thức lý thuyết, năng lực xử lý dữ liệu, kỹ năng quan sát và vận dụng kiến thức thiên văn trong các tình huống thực tiễn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ bế mạc. (Ảnh: Vietnam+)

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức IOAA 2026 Vũ Thu Hà đánh giá kỳ thi đã hoàn thành các mục tiêu đề ra, tiếp nối những giá trị tốt đẹp của cộng đồng IOAA và để lại những dấu ấn đáng nhớ tại Hà Nội. Trong gần 10 ngày, các thí sinh đã trải qua nhiều nội dung thi như lý thuyết, thi đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn, xử lý số liệu và thi tại nhà chiếu vũ trụ.

Theo bà Vũ Thu Hà, kỳ thi góp phần cụ thể hóa định hướng phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và mở rộng hợp tác quốc tế về giáo dục, khoa học của Việt Nam, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam và các nước học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực và hình thành những mối quan hệ gắn bó từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Chúc mừng các thí sinh đoạt giải, bà Vũ Thu Hà khẳng định mỗi thành tích là kết quả của quá trình học tập bền bỉ, của năng lực và quyết tâm vượt qua thử thách. Theo bà Hà, việc có mặt tại IOAA là một dấu mốc đáng tự hào, những trải nghiệm trong từng bài thi, những điều học được từ bạn bè và những giới hạn bản thân đã vượt qua đều có giá trị đối với chặng đường phía trước của thí sinh./.

Khai mạc Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ 19 Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) diễn ra tại Hà Nội đến 5/10, quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 67 đội tranh tài.

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